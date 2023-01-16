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İkinci Kez Anne Olma Sevincini Yaşayan Seda Bakan Sosyal Medyayı Bırakıyor mu?

Ünlü oyuncu Seda Bakan, Eşi Ali Erel, kızları Leyla ve Ela'yla Maldivler tatilinden dönükten sonra görüntülendi. Ünlü oyuncu flaş açıklamalarda bulundu. İşte haberin detayları... 

Magazin 16.01.2023, 19:48 sercan
İkinci Kez Anne Olma Sevincini Yaşayan Seda Bakan Sosyal Medyayı Bırakıyor mu?

Snob Magazin'in haberine göre; Seda Bakan, bir davette boy gösterdi. Eşi Ali Erel, kızları Leyla ve Ela'yla Maldivler tatilinden dönen oyuncu, "Çok güzeldi. Güzel tatil yaptım. Yazın hamile olduğum için, çok rahat tatil yapamadım. Hamilelikte tansiyon çıkıyor ve seyahat yasağı derken, stres atamadım. Önceden aldığımız bir tatil vardı. Gidip, değerlendirdik. Çocuklar mutlu oldu. Instagram'a sürekligüzel fotoğaf koymaya çalışıyorsun ama bir taraftançocuklardan bir yandan ağlıyor. Aslında hiçbiri göründüğü gibi değil. Allah'tan bakıcımız vard. Bakıcılarımız çocukları oyalarken, Ali beni çekmeye çalıştı, bir taraftan da selfie yaptım. Hayatta Instagram'ın için de olduğu için, o tarafı da yapmaya çalışıyorsunuz. İyi bir anne, iyi bir eş olmaya çalışıyorsun. Her şey bir ara güzel oluyor. Güzeldi ama tatil" dedi. 


"HERKESİN YAPABİLECEĞİ BİR ŞEY DEĞİL"

Sosyal medyayı yönetmenin zor olduğunu belirten oyuncu, "Instagram ciddi bir mesele... Herkesin yapabileceği bir şey değil. O yüzden takdir ediyorum. Hayatımın her şeyi, saniye saniye orada değilim. Arada sosyal medya detoksu yapıyorum. Orada sık sık kendine bakmak, psikolojik açıdan iyi değil. Sürekli içerik üretmek de insanı yoran bir şey..." diye konuştu. 

"AKŞAM 19.00'DEN SONRA YEMEK YEMİYORUM"

Kızlarının kendisine bereket getirdiğini söyleyen Bakan, formuyla iglili ise, "Akşam 19.00'a kadar canım ne istiyorsa yiyiyorum. Ondan sonra bir şey tüketmiyorum. Bebeğim dört aylık çünkü emziriyorum" diye konuştu. 

"BABADAN ONAY YOK"

Murat Boz, Tuba Büyüküstün ve Serkan Altunorak'ın başrolünü paylaştığı Zeytin Ağacı dizisiyle ilgili konuşan oyuncu, "Zeytin Ağacı'nın ikinci ve üçüncü sezonunu çekeceğiz. İki çocukla Ayvalık'ta nasıl olacağımı düşünüyorum" diyerek, espri yaptı.
Çocuklara reklam teklifi geldiğini söyleyen Bakan, "Çocuklara reklam geliyor. Babası izin veriyor. Ali "Bir eve bir artist yeter, 2-3 tanesine gerek yok" diyor. Ben de saygı duyuyorum. Çocukların ekranda olmasını çok desteklemiyorum. Leyla'yı Instagram'dan paylaşınca nazardan korkuyorum. Ama paylaşmayınca olmuyor" şeklinde konuştu. 

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