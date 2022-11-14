Son Dakika

İkinci Çocuk Müjdesi!

2020'de kızı Talia'yı kucağına alan ve Buğra Toplusoy ile mutlu bir evlilik sürdüren Ceyda Ateş, ikinci çocuğu düşündüğünü açıkladı. İşte detaylar...

Magazin 14.11.2022, 10:03 14.11.2022, 10:42 arif hür
İkinci Çocuk Müjdesi!

Ceyda Ateş, 2018’de Buğra Toplusoy ile Amerika’da evlenmiş, Kasım 2020’de kızı Talia’yı Miami’de doğurmuştu.

‘Son Dilek’ filminde rol alan Ceyda önceki akşam Gayrettepe'deki, bir otelde galadaydı.

"İKİNCİ ÇOCUĞU DÜŞÜNÜYORUZ"

Oyuncu, “Çocuktan sonra bir tık daha olgunlaştım. Annelik mükemmel bir duygu. İkinci çocuğu düşünüyoruz. Talia, kardeşi ile büyüsün istiyoruz” dedi.

"OLUMLU ETKİ YAPTI"

Ceyda Ateş, “Evliliğinizin mesleki hayatınıza olumsuz bir yanı olduğunu düşünüyor musunuz?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Olumsuz değil, aksine olumlu etki yaptı. En büyük desteğim her zaman eşim.”

CEYDA ATEŞ KİMDİR?

Ceyda Ateş Toplusoy (d. 14 Ekim 1988, İstanbul), Türk oyuncu.

Aslen Orduludur. 5 yaşında Neşe Erberk tarafından düzenlenen çocuk güzellik yarışmasında çocuk güzeli seçildi. Barış Manço Kültür Merkezi'nde tiyatro eğitimi aldı. "Gurbet Kadını", "Aşk Oyunu", "Elveda Rumeli" ve "Cennet Mahallesi" gibi dizilerde rol aldı. 2008 yılında Çılgın Dersane Kampta adlı sinema filminde oynadı. Ayrıca Kavak Yelleri dizisine konuk oyuncu olarak girmiş, daha sonra sezon (3. sezon) boyunca dizide rol almıştır. Daha sonra Yer Gök Aşk adlı dizide konuk oyuncu olarak bir süre rol almıştır. Ardından Adını Feriha Koydum adlı dizide rol almıştır. 2011 yılında Güven Baran & Duygu Çetinkaya'nın "Kıvılcım" şarkısının klibinde yer aldı. Yine aynı yıl Ferdi Merter'in yazdığı "Tetikçi" oyununda Furkan Palalı ile birlikte yer aldı.

Adını Feriha Koydum dizisinden 2. sezonun sonunda ayrılmış ve başrollerini Özgür Çevik'le paylaştığı Evlerden Biri adlı dizide Nursen karakterini canlandırmıştır. Emir'in Yolu adlı televizyon dizisinin 73. bölümünde geri dönmüştür. 2012 yılında deodorant markası olan Axe'ın dijital reklam yüzü olmuştur.[3] 2019-2020 yılları arasında yayımlanan Çocuk adlı dizide Şule Karasu karakteri ile başrolde yer aldı.

Ceyda Ateş, iş insanı Buğra Toplusoy ile evlidir. Talia adında bir kızı vardır.

#Gündem #haber #Magazin #snob magazin #Buğra Toplusoy #Ceyda Ateş
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
14
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 13 30
2. Samsunspor 13 23
3. Boluspor 12 22
4. Pendikspor 12 21
5. Bodrumspor 12 21
6. Keçiörengücü 11 21
7. Manisa FK 12 19
8. Rizespor 11 18
9. Bandırmaspor 12 18
10. Altay 13 15
11. Sakaryaspor 12 15
12. Göztepe 11 14
13. Adanaspor 13 14
14. Erzurumspor 12 13
15. Tuzlaspor 12 12
16. Altınordu 12 12
17. Ö.K Yeni Malatya 13 10
18. Gençlerbirliği 12 7
19. Denizlispor 12 5
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4