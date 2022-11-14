İkinci Çocuk Müjdesi!

Ceyda Ateş, 2018’de Buğra Toplusoy ile Amerika’da evlenmiş, Kasım 2020’de kızı Talia’yı Miami’de doğurmuştu.

‘Son Dilek’ filminde rol alan Ceyda önceki akşam Gayrettepe'deki, bir otelde galadaydı.

"İKİNCİ ÇOCUĞU DÜŞÜNÜYORUZ"

Oyuncu, “Çocuktan sonra bir tık daha olgunlaştım. Annelik mükemmel bir duygu. İkinci çocuğu düşünüyoruz. Talia, kardeşi ile büyüsün istiyoruz” dedi.

"OLUMLU ETKİ YAPTI"

Ceyda Ateş, “Evliliğinizin mesleki hayatınıza olumsuz bir yanı olduğunu düşünüyor musunuz?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Olumsuz değil, aksine olumlu etki yaptı. En büyük desteğim her zaman eşim.”

CEYDA ATEŞ KİMDİR?

Ceyda Ateş Toplusoy (d. 14 Ekim 1988, İstanbul), Türk oyuncu.

Aslen Orduludur. 5 yaşında Neşe Erberk tarafından düzenlenen çocuk güzellik yarışmasında çocuk güzeli seçildi. Barış Manço Kültür Merkezi'nde tiyatro eğitimi aldı. "Gurbet Kadını", "Aşk Oyunu", "Elveda Rumeli" ve "Cennet Mahallesi" gibi dizilerde rol aldı. 2008 yılında Çılgın Dersane Kampta adlı sinema filminde oynadı. Ayrıca Kavak Yelleri dizisine konuk oyuncu olarak girmiş, daha sonra sezon (3. sezon) boyunca dizide rol almıştır. Daha sonra Yer Gök Aşk adlı dizide konuk oyuncu olarak bir süre rol almıştır. Ardından Adını Feriha Koydum adlı dizide rol almıştır. 2011 yılında Güven Baran & Duygu Çetinkaya'nın "Kıvılcım" şarkısının klibinde yer aldı. Yine aynı yıl Ferdi Merter'in yazdığı "Tetikçi" oyununda Furkan Palalı ile birlikte yer aldı.

Adını Feriha Koydum dizisinden 2. sezonun sonunda ayrılmış ve başrollerini Özgür Çevik'le paylaştığı Evlerden Biri adlı dizide Nursen karakterini canlandırmıştır. Emir'in Yolu adlı televizyon dizisinin 73. bölümünde geri dönmüştür. 2012 yılında deodorant markası olan Axe'ın dijital reklam yüzü olmuştur.[3] 2019-2020 yılları arasında yayımlanan Çocuk adlı dizide Şule Karasu karakteri ile başrolde yer aldı.

Ceyda Ateş, iş insanı Buğra Toplusoy ile evlidir. Talia adında bir kızı vardır.