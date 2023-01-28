Flaş Haberİki Yıl Evli Kalan Çift Barıştı mı?
Son Dakika
İki Yıl Evli Kalan Çift Barıştı mı?
Uzun süre sevgili olduktan sonra 2015 yılında görkemli bir düğünle evlenen Merve Boluğur ile Murat Dalkılıç'ın evliliği 2017 senesinde bitmişti. Oyuncu ve şarkıcı cephesinde flaş gelişme yaşandı. İşte haberin detayları...
Snob Magazin'in haberine göre; Merve Boluğur ile Murat Dalkılıç, 2015-2017 yılları arasında evli kalmıştı. Birbirlerinin hakkında yorum yapmayan ikili, geçtiğimiz sene sosyal medya üzerinden atışmışlardı.
Boluğur, 53 gün evli kaldığı DJ Mert Aydın'la boşandıktan sonra sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ederken, Dalkılıç ise Sitare Akbaş'la ayrıldıktan sonra adı Çağla Boz'la anılıyordu.
Dalkılıç'ın sabah saatlerinde eski eşi Boluğur'un Beşiktaş'ta bulunan evinin sokağından çıkması kafaları karıştırdı. Şarkıcının, o sokakta görünmesi ve hızlı adımlarla oradan ayrılması mahalle sakinlerinin de dikkatini çıktı. Mahalle sakinlerinin, "Acaba Merve ile Murat barıştı mı?" yorumları yapmasına sebep oldu.
Günün Anketi Tümü
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|20
|48
|2. Fenerbahçe
|19
|41
|3. Beşiktaş
|19
|38
|4. Adana Demirspor
|20
|37
|5. Başakşehir
|19
|37
|6. Trabzonspor
|20
|35
|7. Konyaspor
|19
|27
|8. Kayserispor
|19
|26
|9. Alanyaspor
|20
|25
|10. Karagümrük
|19
|22
|11. Gaziantep FK
|20
|22
|12. Ankaragücü
|20
|22
|13. Antalyaspor
|19
|21
|14. Giresunspor
|20
|21
|15. Hatayspor
|19
|20
|16. Kasımpaşa
|19
|19
|17. Sivasspor
|20
|18
|18. İstanbulspor
|19
|15
|19. Ümraniye
|20
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|20
|41
|2. Samsunspor
|20
|38
|3. Keçiörengücü
|20
|36
|4. Bodrumspor
|20
|35
|5. Pendikspor
|21
|34
|6. Rizespor
|20
|34
|7. Bandırmaspor
|20
|34
|8. Sakaryaspor
|21
|34
|9. Boluspor
|21
|34
|10. Göztepe
|21
|30
|11. Manisa FK
|19
|28
|12. Adanaspor
|20
|22
|13. Tuzlaspor
|21
|19
|14. Altay
|20
|18
|15. Erzurumspor
|20
|18
|16. Altınordu
|21
|17
|17. Ö.K Yeni Malatya
|20
|13
|18. Gençlerbirliği
|21
|13
|19. Denizlispor
|20
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|19
|50
|2. M.City
|20
|45
|3. Newcastle
|20
|39
|4. M. United
|20
|39
|5. Tottenham
|21
|36
|6. Brighton
|19
|31
|7. Fulham
|21
|31
|8. Brentford
|20
|30
|9. Liverpool
|19
|29
|10. Chelsea
|20
|29
|11. Aston Villa
|20
|28
|12. Crystal Palace
|20
|24
|13. Nottingham Forest
|20
|21
|14. Leicester City
|20
|18
|15. Leeds United
|19
|18
|16. West Ham United
|20
|18
|17. Wolves
|20
|17
|18. Bournemouth
|20
|17
|19. Everton
|20
|15
|20. Southampton
|20
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|18
|47
|2. Real Madrid
|17
|41
|3. Real Sociedad
|18
|38
|4. Atletico Madrid
|18
|31
|5. Villarreal
|18
|31
|6. Real Betis
|17
|28
|7. Osasuna
|18
|28
|8. Athletic Bilbao
|18
|26
|9. Rayo Vallecano
|18
|26
|10. Mallorca
|19
|25
|11. Almeria
|19
|22
|12. Girona
|19
|21
|13. Sevilla
|19
|21
|14. Valencia
|17
|20
|15. Espanyol
|19
|20
|16. Cadiz
|19
|19
|17. Getafe
|18
|17
|18. Celta Vigo
|18
|17
|19. Real Valladolid
|18
|17
|20. Elche
|19
|6