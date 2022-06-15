İki ayrı düğün yapacaklar! İşte düğün detayları...

Destan dizisinin başrol oyuncusu Ebru Şahin için önümüzdeki ay hayatının en anlamlı imzasını atacak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ünlü oyuncu önceki yıl Çeşme’de aşk yaşamaya başladığı Cedi Osman’la nikah masasına oturacak. Çift önce Cedi Osman’ın ülkesi Makedonya’ya gidecek.

Her yerde el ele göz göze olan çift 1 Temmuz’da Ohri’de evlenecek. Daha sonra ikili aşklarının başladığı Çeşme’deki Fly-Inn Beach’te 7 Temmuz’da düğün yapacak.

Şahin evlendikten sonra da oyunculuk kariyerine devam edecek.