İhanet Yüzünden Boşanmıştı... Genç Sevgilisiyle Dudak Dudağa!

62 yaşındaki ünlü oyuncu Güven Kıraç, geçen ay 12 yıllık eşi Başak Kıraç’ı kendisinden oldukça genç bir kadınla aldatmış, Asmalımescit’teki ihanet gecesi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Güvenç Kıraç’ın Merve isimli genç sevgilisiyle sunuculuğunu yaptığı gezi programının şehir dışı çekimleri sırasında yakınlaştığı öğrenildi.

TEK CELSEDE BOŞANDILAR

Bir süredir arasının bozuk olduğu eşi Güven Kıraç’ın kendisini aldattığı görüntüleri izleyen ve çok üzülen Başak Kıraç, soluğu mahkemede aldı. 12 yıllık evlilik geçen hafta ihanet nedeniyle anlaşmalı olarak tek celsede bitti.

SOKAKTA ROMANTİK ANLAR

Güven Kıraç boşanmanın hemen ardından geçen perşembe akşamı Merve isimli sevgilisiyle bir kez daha Magazin Hattı kamerasına takıldı. tv100’den Onur Üçkarışoğlu ile Ulaş Aydın’ın haberine göre sokak ortasında dans eden ikili romantik anlar yaşadı.

Güven kıraç’ın genç sevgilisini sık sık öpmesi dikkat çekti.

GÜVEN KIRAÇ KİMDİR?

Güven Kıraç (d. 5 Nisan 1960, İstanbul) Türk oyuncu.

Güven Kıraç, 5 Nisan 1960 yılında İstanbul'da Abhaz kökenli bir ailenin oğlu olarak dünyaya geldi. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarından mezun oldu. 1986 yılından beri birçok televizyon dizisi, reklam filmi ve sinema filminde rol aldı. İki yıl devlet tiyatrosu sanatçısı olarak çalıştıktan sonra istifa etti. Adana Devlet Tiyatrosu'nda Ağrı Dağı Efsanesi, İki Kalas Bir Heves ve Sıkıyönetim; Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu'nda Tiyatrocu, Sokak Kızı Irma, Hamlet; Tiyatro Stüdyosu'nda ise Jean Genet'ın Balkon adlı tiyatro oyunlarında oynadı. 1995 yılında Garanti Bankası reklamında sınırsız hizmet veren taksici rolü ile ünlendi. 1997 yılında Zeki Demirkubuz tarafından yönetilen Masumiyet adlı filmde Yusuf karakteriyle ÇASOD, MGD ve İsrail Uluslararası Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu ödüllerini aldı.

1996 yılında Kenan Doğulu'nun Kandırdım ve Demet Sağıroğlu'nun Arnavut Kaldırımı, 1997'de Yeşim Salkım'ın Yoktan Geliyorum ve 2016'da Ayşe Hatun Önal'ın Şeytan Tüyü şarkısının kliplerinde oynadı. 1998'de Erkan Can ile birlikte Gemide adlı filmde rol aldı. Aynı yıl Laleli'de Bir Azize adlı filmde Aziz karakteriyle karşımıza çıktı. 1999 yılında Salkım Hanımın Taneleri adlı filmle 19. İstanbul Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü aldı. Aynı yıl Evimiz Olacak mı ve Hayat Bağları adlı televizyon dizilerinde rol aldı. 2001–2002 yılları arasında TRT 1'de yayımlanan Yeditepe İstanbul adlı dizide Berber Remzi karakterini canlandırdı. 2002 yılında Abdülhamid Düşerken ve 2003 yılında Fatih Akın'ın yönettiği Duvara Karşı adlı filmlerde yer aldı. 2004'te Yavuz Turgul'un Gönül Yarası, 2005'te Takva, Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? ve Kebab Connection adlı filmlerde rol aldı. 2006 yılında çekilen Ömer Faruk Sorak'ın "Sınav" adlı filminde ise "Rafet 69" adlı karakteri canlandırdı. Behzat Ç. dizisinde Memduh Başgan ve Mor Menekşeler dizisinde Fakir Şükrü rolünü oynadı. 2013–2015 yılları arasında TRT 1'de yayımlanan Beni Böyle Sev isimli dizide oynadı. 2014 yılında kendi tablolarını tanıttığı bir resim sergisi düzenledi.

Güven Kıraç, 2022'de eşi Başak Kıraç'tan boşandı.