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İhanet İddiası Sonrası Sessizliğini Bozdu

Oyuncu Emine Ün, geçtiğimiz yıl eşi Tolga Karakaş'tan boşanmıştı. Emine Ün'ün eski eşi Karakaş'ın Emine Ün'ü kardeşi Mine Ün ile aldattığı iddiası olay oldu. Emine Ün sessizliğini bozdu. İşte detaylar...

Magazin 02.07.2022, 11:30 02.07.2022, 12:11 arif hür
İhanet İddiası Sonrası Sessizliğini Bozdu

2012 yılında evlenen Emine Ün ile Tolga Karakaş 2021'in nisan ayında sürpriz bir kararla boşandı. İkilinin ilişkisini bitirmesinin ardından ortaya bomba bir iddia atıldı. 

Takvim'de yer alan habere göre; Emine Ün'ün kız kardeşi Mine Ün ve Karakaş birliktelik yaşıyor.

Emine Ün ile Tolga Karakaş boşanıyor

İŞ ARKADAŞLIĞI AŞKA DÖNÜŞTÜ

İddiaya göre göre; Tolga bey, henüz Emine Ün ile evliyken baldızıyla iş ortaklığına başladı. İkili arasındaki iş arkadaşlığı, bir süre sonra aşka dönüştü. Bunu öğrenen güzel oyuncu da hemen evliliğini bitirip kardeşiyle olan tüm bağını da kopardı.

CADDEBOSTAN'DA YAŞIYORLAR

Mine Ün, boşanmanın ardından Tolga Karakaş'ın evine yerleşti. İddiaya göre; Mine Ün, Tolga Karakaş ile kalırken çocuklarını da bakıcıyla kendi evinde bıraktı. Mine Ün ile Tolga Karakaş, şimdilerde ise beraber tuttukları Caddebostan'daki evde yaşıyor.

Tolga Karakaş ve Ün geçtiğimiz günlerde birlikte görüntülenmiş ve iş insanı "Yanlış anlaşılma olmasın. Yanımdaki hanımefendi Emine Hanım'ın kız kardeşidir" demişti.

İddiaların ardından ne açıklama yapacağı merak konusu olan Emine Ün, suskunluğunu bozdu.

"ANLAŞARAK BOŞANMIŞLARDIR"

Emine Ün, avukatı aracılığıyla şu açıklamayı yaptı:

"Öncelikle belirtmek gerekir ki, müvekkil Emine Ün ve eski eşi Tolga Mustafa Karakaş, herhangi bir üçüncü şahsın dahili olmaksızın, saygı ve hoşgörü çerçevesinde anlaşarak evliliklerini sonlandırmışlardır.

"ÖZEL HAYATLARI HAKKINDA BİLGİYE SAHİP DEĞİL"

Müvekkil, ailevi bir takım sebeplerle bir süredir iletişim içinde olmadığı kardeşi Mine Ün'ün özel hayatıyla ilgili bilgi sahibi olmadığı gibi, hiçbir ihtilaf içinde olmadığı eski eşi Tolga Mustafa Karakaş'ın özel hayatı hakkında da herhangi bir bilgiye sahip değildir."

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TOLGA KARAKAŞ KİMDİR?
İş insanı Tolga Karakaş, Türkiye'de inşaat alanında yaptığı çalışmalarla bilinmekte. Oyuncu ve sunucu Emine Ün'ün eski eşidir.

EMİNE ÜN KİMDİR?
Emine Ün (d. 24 Eylül 1977, İstanbul), Türk dizi, sinema ve tiyatro oyuncusudur.

Emine Ün Hayatı Ve Kariyeri
24 Eylül 1977 tarihinde İstanbul'da doğdu. Babası İbrahim Alkan'dır. Lise eğitimini İstanbul Etiler Lisesinden aldıktan sonra eğitim hayatına devam etmedi. 1992 senesinde Neşe Erberk'in ajansında modellik yapmaya başlayarak modellik için ilk adımını attı. 1994 senesinde Hey Girl dergisinde kapak kızı seçilmiştir. Can Gürzap, Levent Özdilek, Ayla Algan gibi başarılı oyunculardan ders aldı. 2000 senesinde Star TV'de yayınlanan İbrahim Tatlıses ile 'İmparator' dizisinde oynadı. 2001 senesinde Star TV'de yayınlanan Aynalı Tahir dizisinde başrol oyuncusu olarak Dalya karakteri ile izleyicilerinin karşısına çıktı ve ilgiyle seyredildi.

Emine Ün Özel Hayatı
2014 senesinde ”Nazar” isimli müzik albümünü çıkardı. 2003 senesinde kendisi gibi oyuncu olan Emre Kınay ile dünyaevine girdiler. 2004 yılında Duru adında kızları dünyaya gelmiştir. Emine Ün, 30 Mart 2009 tarihinde Emre Kınay ile boşandı. Daha sonra 2012 senesinde iş adamı olan Tolga Karakaş ile dünyaevine girdi.24 Ağustos 2021 tarihinde annesi Müzeyyen Ün, COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

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