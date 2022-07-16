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İhanet İddiası Sonrası Şaşırtan İtiraf!

2.5 yıldır aşk yaşayan Özgü Kaya ve Burak Serdar Şanal'ın ayrıldığı ortaya çıkmıştı. Önceki akşam Etiler'de görüntülenen Burak Serdar Şanal, ihanet iddialarına cevap verdi. Ünlü oyuncunun, 'Ayrıldıktan sonra arkadaş kalınır mı?' sorusuna verdiği yanıt ise şaşırttı. İşte detaylar..

Magazin 16.07.2022, 17:05 16.07.2022, 17:06 arif hür
İhanet İddiası Sonrası Şaşırtan İtiraf!

İlişkileri 2019 yılında 'Kimse Bilmez' adlı dizinin setinde başlayan Burak Serdar Şanal (34) ile Özgü Kaya'dan (26) kötü haber geldi.

AYRILDILAR!

Evlenmeleri beklenen çiftin, sessiz sedasız ayrıldığı ortaya çıktı.

Önceki akşam Etiler'de görüntülenen Burak Serdar Şanal, ihanet iddialarına cevap verdi.

"ANLAŞARAK AYRILDIK"

Şanal, "Böyle bir şey söz konusu olamaz. Özgü ile anlaşarak ayrıldık" dedi.

"ARKADAŞ KALINMAZ"

Ünlü oyuncu, "Ayrıldıktan sonra arkadaş kalınır mı?" sorusuna ise, "Bence arkadaş kalınmaz ama birbirimizi gördüğümüzde mutlaka selamlaşırız. Buradan ona da selam olsun" ifadelerini kullandı.

"EVLİLİK KELİMESİNİ DUYUNCA TÜYLERİM DİKEN DİKEN OLUYOR"

Özgü Kaya, geçtiğimiz aylarda Bebek'te görüntülenmişti. Güzel oyuncu, muhabirlerin, "Sosyal medyadan her ikinize de 'evlilik' soruları geliyordur." sözlerinin üzerine, "Benim 'evlilik' kelimesini duyunca tüylerim diken diken oluyor. Sizin de işiniz böyle.

İlişkisi olan insanlara evlilik soruyorsunuz ama yaşımız daha çok genç ve daha çok yolun başındayım. Ben de, Serdar da... Böyle bir şey asla gündemimizde değil. Önce çalışmamız lazım. Evlilik için önce kariyer, sonra evlilik..." diye konuşmuştu.

ÖZGÜ KAYA KİMDİR?

Özgü Kaya, 17 Haziran 1996 yılında İstanbul'da doğmuştur. Aslen Uşak Eşme'lidir. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda eğitimini sürdürmektedir.

Kameralara karşısına ilk kez 2017 yılında yayınlanan Adı Efsane dizisinde canlandırdığı Sibel Yılmaz karakteri ile geçen Özgü Kaya, şimdilerde 'Üç Kız Kardeş' dizisinde Türkan karakterine hayat vermektedir. Özgü Kaya, 1,68 metre boyunda, 53 kilo ve İkizler burcudur.

BURAK SERDAR ŞANAL KİMDİR?

Burak Serdar Şanal, 28 Ağustos 1988 tarihinde İstanbul’da Saliha Şanal, Hüseyin Şanal çiftinin oğlu olarak dünyaya geldi. Aslen Kastamonuludur. Ümraniye Lisesinden mezun oldu. Maltepe Üniversitesi İngilizce Bilgisayar Mühendisliği bölümünde okudu. Maltepe Üniversitesinde drama kulübünde eğitim aldı. 

17 yaşında iken 2005 yılında model olmak için bir ajansa kaydoldu. Sonra Ihlamurlar Altında dizisinde ufak bir rolü oldu.

2014 - 2016 seneleri arasında TRT 1’de oynayan “Yeşil Deniz” dizisinde Burak Serdar Şanal, Merve Akkaya, Zeynep Gülmez, Burak Alkaş, Mert Turak, Ali Barkın, Renan Bilek, Fırat Tanış, İlker Aksum, Sanem Çelik ile beraber rol almıştır.

2015 yılında “Kızlar ve Anneleri” adlı yarışma programın sunuculuğunu yaptı.

Burak Serdar Şanal, 20 Nisan 2016 tarihinde Yeşil Deniz dizisinde birlikte oynadığı Merve Akkaya ile nişanlandı.

2016 yılında başrollerini Burak Serdar Şanal ve Deniz Baysal'ın paylaştıkları “Rüzgârın Kalbi” dizisinde Cezmi Baskın, Ahmet Saraçoğlu, Başak Daşman, Müge Akyamaç ile beraber oynadılar.

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