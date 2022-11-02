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İhanet İddialarına Cevap!

Ünlü oyuncu Güven Kıraç, 12 yıllık eşi Başak Kıraç'tan boşanmıştı. Boşanma sonrası Kıraç'ın kendisinden yaşça küçük Mervenur Topugil ile samimi görüntüleri ortaya çıkmıştı. Ünlü oyuncu, ihanet iddialarına ilk kez cevap verdi. İşte detaylar...

Magazin 02.11.2022, 17:18 02.11.2022, 17:18 arif hür
İhanet İddialarına Cevap!

62 yaşındaki ünlü oyuncu Güven Kıraç, geçen ay 12 yıllık eşi Başak Kıraç’ı kendisinden oldukça genç bir kadınla aldatmış, Asmalımescit’teki ihanet gecesi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Güven Kıraç’ın genç sevgilisi bakın kim çıktı

TEK CELSEDE BOŞANDILAR 

Bir süredir arasının bozuk olduğu eşi Güven Kıraç’ın kendisini aldattığı görüntüleri izleyen ve çok üzülen Başak Kıraç, soluğu mahkemede aldı. 12 yıllık evlilik geçen hafta ihanet nedeniyle anlaşmalı olarak tek celsede bitti.

Uzun zamandır sessizliğini koruyan Güven Kıraç, tartışma yaratan iddialara cevap verdi.

"ÇIKAN HABERLER BENİ VE AİLEMİ ÜZMEKTE"

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan oyuncu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bir ilişkinin, bir evliliğin bitmesi boşanmadan çok önce oluyor, boşanma son noktadır. Çiftler bazen anlaşamaz ve ilişkileri bitebilir. Biz de anlaşmalı olarak boşandık, saygı ve sevgi çerçevesinde kızımızın ebeveynleri olarak kalacağız. Çıkan haberler beni olduğu kadar ailemi de üzmekte.

Ayrıca benim ve kız arkadaşımın yaşları ve kız arkadaşım ile aramdaki yaş farkına ilişkin haberler de gerçeği yansıtmamaktadır. Ben 54 yaşındayım. Sizlerden özel hayatıma saygı gösterilmesini rica ediyorum. Açıklamalarımdan sonra çeşitli yayın organlarında ve mecralarda hatalı ve gerçekdışı yayın yapan kişilerden de gereği özeni göstermelerini bekliyorum."

GÜVEN KIRAÇ KİMDİR?

Güven Kıraç (d. 5 Nisan 1960, İstanbul) Türk oyuncu.

Güven Kıraç, 5 Nisan 1960 yılında İstanbul'da Abhaz kökenli bir ailenin oğlu olarak dünyaya geldi. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarından mezun oldu.

1986 yılından beri birçok televizyon dizisi, reklam filmi ve sinema filminde rol aldı. İki yıl devlet tiyatrosu sanatçısı olarak çalıştıktan sonra istifa etti. Adana Devlet Tiyatrosu'nda Ağrı Dağı Efsanesi, İki Kalas Bir Heves ve Sıkıyönetim; Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu'nda Tiyatrocu, Sokak Kızı Irma, Hamlet; Tiyatro Stüdyosu'nda ise Jean Genet'ın Balkon adlı tiyatro oyunlarında oynadı. 1995 yılında Garanti Bankası reklamında sınırsız hizmet veren taksici rolü ile ünlendi. 1997 yılında Zeki Demirkubuz tarafından yönetilen Masumiyet adlı filmde Yusuf karakteriyle ÇASOD, MGD ve İsrail Uluslararası Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu ödüllerini aldı.

1996 yılında Kenan Doğulu'nun Kandırdım ve Demet Sağıroğlu'nun Arnavut Kaldırımı, 1997'de Yeşim Salkım'ın Yoktan Geliyorum ve 2016'da Ayşe Hatun Önal'ın Şeytan Tüyü şarkısının kliplerinde oynadı. 1998'de Erkan Can ile birlikte Gemide adlı filmde rol aldı. Aynı yıl Laleli'de Bir Azize adlı filmde Aziz karakteriyle karşımıza çıktı. 1999 yılında Salkım Hanımın Taneleri adlı filmle 19. İstanbul Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü aldı. Aynı yıl Evimiz Olacak mı ve Hayat Bağları adlı televizyon dizilerinde rol aldı. 2001–2002 yılları arasında TRT 1'de yayımlanan Yeditepe İstanbul adlı dizide Berber Remzi karakterini canlandırdı.

2002 yılında Abdülhamid Düşerken ve 2003 yılında Fatih Akın'ın yönettiği Duvara Karşı adlı filmlerde yer aldı. 2004'te Yavuz Turgul'un Gönül Yarası, 2005'te Takva, Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? ve Kebab Connection adlı filmlerde rol aldı. 2006 yılında çekilen Ömer Faruk Sorak'ın "Sınav" adlı filminde ise "Rafet 69" adlı karakteri canlandırdı. Behzat Ç. dizisinde Memduh Başgan ve Mor Menekşeler dizisinde Fakir Şükrü rolünü oynadı. 2013–2015 yılları arasında TRT 1'de yayımlanan Beni Böyle Sev isimli dizide oynadı. 2014 yılında kendi tablolarını tanıttığı bir resim sergisi düzenledi.

Güven Kıraç, 2022'de eşi Başak Kıraç'tan boşandı.

#Magazin #snob magazin #Başak Kıraç #Mervenur Topugil #Güven Kıraç
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