Icardi'nin Takım Arkadaşı Wanda Nara'yı Taciz Etmiş!
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, Icardi'nin Inter'den eski takım arkadaşı Dani Osvaldo'nun kendisini soyunma odasında sıkıştırıp taciz ettiğini itiraf etti. İşte şok eden tacizin perde arkası...
Geçtiğimiz günlerde eşi Wanda Nara'dan ayrıldığı iddia edilen Icardı, bu sefer de Nara'nın bir televizyon programında yaptığı itiraf nedeniyle gündeme geldi.
Ülkesi Arjantin'de yayınlanan 'Maskenin ardındaki kim?' programında jüri üyeliği yapan Wanda Nara, geçtiğimiz aylarda programın yayınlanan bir bölümünün canlı yayınında bir itirafta bulundu.
"SOYUNMA ODASINDA SIKIŞTIRDI
Nara, geçtiğimiz yıllarda Icardı'nin Inter'den takım arkadaşı Dani Osvaldo'nun kendisini soyunma odasında sıkıştırdığını ve asıldığını belirtti.
Wanda Nara, Osvaldo'nun stadyumdaki VIP odada kendisini etkilemeye çalıştığını ve aşkını ilan ettiğini söyledi.
İHANET İDDİASI
Wanda Nara, geçtiğimiz yıl 2 çocuğunun babası Mauro Icardi'yi ihanetle suçlamıştı. İcardi'nin Arjantinli oyuncu ve model China Suarez ile yasak aşk yaşadığı öne sürülmüştü. İkili, daha sonra birlikteliklerine bir şans daha vermişti.
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|Takımlar
|O
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|1. Adana Demirspor
|9
|18
|2. Başakşehir
|7
|17
|3. Konyaspor
|8
|17
|4. Galatasaray
|8
|17
|5. Trabzonspor
|8
|16
|6. Beşiktaş
|8
|15
|7. Fenerbahçe
|7
|14
|8. Kayserispor
|8
|12
|9. Gaziantep FK
|9
|12
|10. Kasımpaşa
|8
|12
|11. Alanyaspor
|8
|9
|12. Giresunspor
|7
|8
|13. İstanbulspor
|7
|8
|14. Karagümrük
|7
|6
|15. Antalyaspor
|7
|6
|16. Ankaragücü
|7
|4
|17. Sivasspor
|8
|4
|18. Hatayspor
|7
|4
|19. Ümraniye
|8
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Keçiörengücü
|7
|14
|2. Eyüpspor
|7
|14
|3. Sakaryaspor
|7
|12
|4. Pendikspor
|7
|12
|5. Bandırmaspor
|7
|12
|6. Bodrumspor
|7
|11
|7. Manisa FK
|6
|11
|8. Boluspor
|6
|11
|9. Samsunspor
|7
|10
|10. Rizespor
|6
|9
|11. Tuzlaspor
|7
|9
|12. Adanaspor
|8
|8
|13. Göztepe
|7
|8
|14. Gençlerbirliği
|6
|6
|15. Erzurumspor
|6
|6
|16. Altay
|7
|6
|17. Altınordu
|6
|3
|18. Ö.K Yeni Malatya
|7
|3
|19. Denizlispor
|7
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|8
|21
|2. M.City
|8
|20
|3. Tottenham
|8
|17
|4. Brighton
|7
|14
|5. Chelsea
|7
|13
|6. M. United
|7
|12
|7. Newcastle
|8
|11
|8. Fulham
|8
|11
|9. Liverpool
|7
|10
|10. Brentford
|8
|10
|11. Everton
|8
|10
|12. Leeds United
|7
|9
|13. Bournemouth
|8
|9
|14. Aston Villa
|8
|8
|15. West Ham United
|8
|7
|16. Southampton
|8
|7
|17. Crystal Palace
|7
|6
|18. Wolves
|8
|6
|19. Leicester City
|8
|4
|20. Nottingham Forest
|8
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|7
|19
|2. Real Madrid
|7
|19
|3. Athletic Bilbao
|7
|16
|4. Real Betis
|7
|15
|5. Valencia
|8
|13
|6. Atletico Madrid
|7
|13
|7. Real Sociedad
|7
|13
|8. Osasuna
|8
|13
|9. Villarreal
|7
|12
|10. Rayo Vallecano
|7
|10
|11. Celta Vigo
|7
|10
|12. Mallorca
|7
|8
|13. Girona
|7
|7
|14. Getafe
|7
|7
|15. Real Valladolid
|7
|7
|16. Espanyol
|7
|5
|17. Sevilla
|7
|5
|18. Almeria
|7
|4
|19. Cadiz
|7
|4
|20. Elche
|7
|1