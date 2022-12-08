İbrahim Tatlıses'ten Pınar Deniz'e Destek 

Altın Kelebek'teki konuşması Rihanna'nınkine benzetilen Pınar Deniz'e İbrahim Tatlıses'ten destek geldi. Şarkıcı, "Yargı dizisinde kadın oyuncusu Pınar Deniz çok başarılısın kızım! Hiç kimseyi takma ben seni anlıyorum aldığın ödül sana helal olsun. Her hafta izliyorum başarın daim olsun kızım" dedi. Deniz, "Çocuk Pınar'ın hayalini gerçekleştirdiniz herkese teşekkür ederim. Bu aralar karmaşık bir ruh haline sahibim. Halbuki çocukken duygulardan çok korkardım. Çünkü yansıtabildiğim tek duygu öfkeydi. Herhalde başka bir duygu ile tanışmadığımdan olabilir. Sonra bir film izledim. İzlediğim filmde para yüzünden çocukları katlediyorlardı ve ben bundan çok etkilendim ve sabahlara kadar ağladım. Hızımı alamayıp metroda ağlayarak arkadaşıma şunları söyledim; "Benim bu dünyayı kurtarmam lazım, insanlara yardım etmem ve onlara dokunmam lazım" dedim ve tam bu duygu beni şu an oyuncu yaptı" demişti.