İbrahim Tatlıses'ten Dua Lipa Açıklaması

şarkıcı Dua Lipa'nın fotoşoplu karesini gerçek sanmıştı. İbrahim Tatlıses , Grammy Ödülü sahibi, Arnavut asıllı İngiliz'nın fotoşoplu karesini gerçek sanmıştı.

Bir sosyal medya kullanıcısının dünyaca ünlü şarkıcının sırtına İbrahim Tatlıses'in fotoğrafını koyup, dövme gibi gösterdi. Lipa'nın koluna ise 'Allah cezanı verecek' yazarak, Tatlıses'in en çok kullandığı sözü koydu.

Bu durumu gerçek sanan şarkıcı, kareyi paylaşıp, "Güzel ve cesur kızımıza teşekkür ederim" diye yazması, gündem olmuştu. İbrahim Tatlıses, konuyla ilgili sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı.

Şarkıcı, "Ben Ajda (Pekkan) bilirim Hadise bilirim vaktim mi var Dua Lipa'yı bileyim? Takip edeyim, meğer başka bir kıza yapmışlar bunu gönderdiler. Ben de teşekkür ettim paylaştım. niyetim kötü değildi" diye yazdı.