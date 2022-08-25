İbrahim Tatlıses'in Eski Eşi Ayşegül Yıldız'dan Şok Sözler!

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, Bodrum'da trafik kazası geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Bodrum Yalıkavak yolu üzerinde aracı ile seyir halinde iken trafik kazası geçiren İbrahim Tatlıses yaralandı.

KAZA SONRASI İLK FOTOĞRAF!

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Tatlıses'in hastane odasında çekilmiş ilk karesi de geldi. Hastanede 'Ağrı Dağı' türküsünü seslendiren Tatlıses, sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti. Ünlü türkücü, "Arayan soran herkese teşekkür ederim, akşam konserde görüşmek üzere" dedi.

"DAHA KAÇ KİŞİNİN CANININ YANMASI LAZIM?"

Kaza sonrası İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan tartışma yaratacak sözler geldi. Yıldız, "Yalıkavak yoluna ne bir beton ne de çelik bir bariyer yapmadınız! 2 şeritli yol her türlü kazaya açık. Daralan yollarda doğru düzgün uyarı tabelası bile yok. Kaç kişi öldü ve yaralandı bu kazalarda...

Daha kaç kişinin canının yanması lazım? O bölgedeki otellere veya işletmelere söyleseniz onlar bile yapar. Bu nasıl bir sorumsuzluk! İnsanları göz göre göre ölüme itiyorsunuz" diyerek Bodrum Belediyesi'ni suçladı.

KAZANIN PERDE ARKASI BELLİ OLDU

DHA muhabiri Fırat Akay, CNN Türk canlı yayınında kazayla ilgili detayları anlattı:

"Saat 10:30'u gösterdiğinde şarampole devrildi. Şu dakika itibariyle panelvan tipi araç şarampolden çıkarıldı, yakınları görüntü almamıza izin vermiyor. Oğlu, kızı, yakınları burada. Görüntü almamız istenmiyor. Sıkıştığı araçtan çıkarılıyor.

Tatlıses, akşam saatlerinde Yalıkavak'ta bir restoranda sahne alacaktı, sahne alacağı yere gidiyordu. Bir kamyonet de var. Kamyonetin kazaya nasıl karıştığı bilinmiyor. Kafa kafaya çarpıştıkları iddia ediliyor."

"ÖMRÜMDEN ÖMÜR GİTTİ"

Kaza sonrası 2.Sayfa'ya konuşan Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, "İbrahim Bey'le telefonda konuştum. Çok şükür durumu iyi. Kızım Elif Ada'yı Bodrum'da teyzesine bırakıp, İstanbul'a dönmüştüm. Bu kaza haberini duyunca ömrümden ömür gitti. Çok şükür kızım arabada değilmiş" dedi.

İBRAHİM TATLISES'E NE OLDU, NEREDE KAZA GEÇİRDİ?

Muğla'nın Bodrum ilçesinde İbrahim Tatlıses'in içinde bulunduğu araç, Yalıkavak yolu üzerinde şarampole yuvarlandı. Kazada Tatlıses'in araçta sıkıştığı belirtilirken, bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kurtarılan Tatlıses'in sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı.

İBRAHİM TATLISES KİMDİR?

İbrahim Tatlıses (d. 1 Ocak 1952, Şanlıurfa) ya da asıl adıyla İbrahim Tatlı, Türk şarkıcı, yapımcı, oyuncu, yönetmen, televizyon programcısı, iş adamı. İbrahim Tatlıses, müzik kariyerinin dışında, gıda, inşaat ve arama kurtarma sektörlerine de çeşitli yatırımlar yapmıştır. Ayağında Kundura türküsü ile ünlenen Tatlıses, günümüze kadar otuzdan fazla albüm çıkardı, birçok filmde oyuncu ve yönetmen olarak görev aldı ve bu sene 20. yılı olan İbo Show'da sunuculuk yapmıştır.

Tatlıses, Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan ile Orta Doğu'da da tanınmaktadır. Türkiye'de lakabı İmparator'dur.

Müzik, televizyon ve sinemanın yanında İbrahim Tatlıses'in gıda, turizm, inşaat, iletişim (TV kanalı, radyo istasyonu), ulaşım gibi birçok alanda yatırımı bulunmaktadır. 14 Mart 2011 tarihinde program çıkışı uğradığı silahlı saldırıdan ağır yaralı olarak kurtuldu.