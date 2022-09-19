İbrahim Çelikkol’un Sosyetik Aşkı

İbrahim Çelikkol’un oyuncu, Birce Akalay’la değil, onun yakın arkadaşı Natali Yarcan ile birlikte. İkisinin ortak arkadaşı, Simurg Inn’in sahibi Dilara Karabay’ın mekanında tanışan çift, yaklaşık bir aydır birlikteymiş. Gazeteci Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Herkes’un Birce Akakay ile aşk yaşadığını düşünse de, ben işin gerçeğini öğrendim! Her zamanki gibi gerçeği benden öğrenin. Haziran ayında 5 yıllık eşi Mihre Mutlu ile boşanan başarılı’la değil, onun yakın arkadaşı Natali Yarcan ile birlikte. İkisinin ortak arkadaşı, Simurg Inn’in sahibi Dilara Karabay’ın mekanında tanışan çift, yaklaşık bir aydır birlikteymiş.

Sosyetenin sevilen isimlerinden olan Natali Yarcan, ünlü bir yemek kitapları yazarı ve TV programcısı. Birkaç yıl önce eşinden boşanan Yarcan’ın bir çocuğu var. Hayat görüşleri ve tarzları birbirleriyle uyuyan çift, ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. Başarılı oyuncu bilindiği gibi tam bir doğa tutkunu. Natali Yarcan’la da aynı tutkuyu paylaşıyorlarmış… Ben de çifte mutluluklar diliyorum…