İbrahim Çelikkol Sevgilisiyle Fotoğrafını Paylaştı
Son olarak Kuş Uçuşu dizisiyle izleyici karşısına çıkan İbrahim Çelikkol, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Natali Yarcan ile fotoğrafını ilk kez sosyal medya hesaplarından yayınladı.
Mihre Mutlu'dan boşandıktan sonra uzun süre adı Birce Akalay ile anılan İbrahim Çelikkol, sevgilisi Natali Yarcan'la fotoğrafını paylaştı.
Hafta sonu keyfi yapan çift, soğuk hava olmasına rağmen terasta oturdu. Ateş yakan ikili, çektirdiği fotoğrafı yayınladı.
Sırtlarından çektirdiği fotoğrafla Çelikkol, ilk kez sevgilisiyle karesini yayınladı.
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