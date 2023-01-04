İbrahim Çelikkol Sevgilisi İçin Ev Kararını Değiştirerek Şaşırttı

sosyetenin ünlü ismi Natali Yarcan ile birlikte olduğunu ilk benden duymuştunuz. İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan çift, önceki gün birlikte ilk fotoğraflarını İbrahim Çelikkol’un takipçilerinin beğenisine sundu. Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberibe göre; İbrahim Çelikkol ’unnin ünlü ismi Natali Yarcan ile birlikte olduğunu ilk benden duymuştunuz. İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan çift, önceki gün birlikte ilk fotoğraflarını’un takipçilerinin beğenisine sundu.

Yakışıklı oyuncunun Riva’daki evinden paylaşılan fotoğrafla ilgili detaylar öğrendim. Biliyorsunuz Çelikkol, eşi Mihre Mutlu’dan boşandıktan sonra bu evi boşaltmış, Hadise-Mehmet Dinçerler çiftine kiralamıştı. Ancak Rüya gibi ev, Hadise-Mehmet Dinçerler çiftine de uğurlu gelmemiş, çift kısa süren bir evliliğinden ardından boşanmıştı.

İbrahim Çelikkol, aslında yeniden boş kalan evine geri dönmeyi düşünmüyordu. Ta ki Natali Yarcan ile tanışana kadar! Aradığı aşkı, Yemek kitapları yazarı ve TV yüzü Natali Yarcan’da bulan oyuncu, bir ay önce sevgilisiyle birlikte Riva’ya yerleşmiş. Yarcan’la birlikte evi yeniden dekore eden Çelikkol, bu kez çok sevdiği evinde mutluluğu bulmuşa benziyor...