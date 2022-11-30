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İbrahim abiyi kim kurtaracak!
Türk müziğinin sevilen ismi Muazzez Ersoy, önceki akşam Bahçeşehir gölet parkındaki Gazino Bahçeşehir'de sahne aldı. Rezervasyonların günler öncesinden dolduğu gecede Şafak Sezer esprileriyle damga vurdu.
Enerjisi ve söylediği şarkılar ile kendisini dinlemeye gelenler tam not alan Muazzez Ersoy, eski gazino gecelerini tekrar yaşattı. Geceden kendisini dinlemeye gelen Şafak Sezer'i sahneye davet eden Ersoy, oyuncu "Emmioğlu" şarkısını seslendirdi.
Şarkının bitmesiyle ardı ardına yaptığı espriler ile herkesi güldüren Sezer, Ersoy'un yıl başında İbrahim Tatlıses'le beraber Belarus'ta sahneye çıkmasına yönelik "Hadi diyelim yılbaşında Putin oraya girdi. İbrahim abiyi kim kurtaracak. Ne yapacaksınız orada İbrahim abi kim çıkaracak oradan. Herkes bırakır kaçar İbrahim abiyi" deyince herkes kahkaha attı.
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