Ian Kasırgası Ahu Tuğba'nın evini vurdu

Florida’da yaşanan Ian Kasırgası, Ahu Tuğba'nın evi ve arabasını da vurdu. 2018 model Cadillac aracı ile evi sular altında kalan Ahu Tuğba, çareyi kızı Anjelik ile birlikte Güney'e kaçmakta buldu.

Magazinsortie.com'dan Olcay Ünal Sert'e konuşan Ahu Tuğba, herşeyini kaybettiğini belirterek Florida'dan Güney'e kızı Anjelik'in Babannesi'nin evine gittiklerini söyledi. Giderken kaza da yaptıklarını belirten 70'li ve 80'li yılların efsane oyuncusu Ahu Tuğba, "Burası büyük bir felaket bölgesi şu an. Ian kasırgası Küba'dan başladı, orayı mahvederek buraya geldi her yeri paramparça ederek. Benim evim göçtü, arabam sular altında kaldı. Allah kimseye bir daha yaşatmasın." dedi.

Ahu Tuğba, "İnsanların evleri, arabaları gitti... Onları da bırak, hayatları gitti, birikimleri gitti... İşyerleri kapandı. Bizde hiç uyumadık. Arka taraftaki 2 katlı binaya çıktık. O bina olmasaydı yaşanacakları düşünemiyorum bile. Şehir bitti... Yüz yılın kasırgası bu. Allah kimseye böyle birşey yaşatmasın, düşmanıma bile." dedi.



Amerika da afetten etkilenenlere devlet yardım ediyor mu? sorusuna Ahu Tuğba, "Burada sigortan varsa ödüyorsun, sonra sana ödeme yapıyorlar. Ama giden hayatlar ne olacak. Onları geri getirmezsin ki." diyerek yaşadığı üzüntüyü gazeteci Olcay Ünal Sert'le paylaştı.

Geçtiğimiz çarşamba günü kategori 4 seviyesinde ABD’yi vuran Ian Kasırgası’nda can kaybı 100’ü geçti. Florida, Güney Carolina ve Kuzey Carolina eyaletlerini vuran Ian Kasırgası’nda can kaybı 104’e yükselirken, en fazla can kaybı 100 ölümle Florida’da yaşandı.