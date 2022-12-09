Hülya Avşar’ın yeni şarkısı tüm dijital platformlarda

“Anlatma” klibinin yönetmenliğini ise Hülya Avşar yaptı. Klipte Hülya Avşar’a sürpriz bir oyuncu eşlik etti. Hülya Avşar yürüyüş yaparken karşılaştığı Murat Altan’a, klibinde oynaması için teklifte bulundu, daha önce hiçbir oyunculuk deneyimi olmayan, bir yazılım firmasında çalışan Murat Altan teklifi kabul etti ve Hülya Avşar’la kamera karşısına geçti.

Hülya Avşar’ın klibinin sponsoru ise 7 yıldır marka yüzü olduğu Bambi Yatak oldu. Klipte Hülya Avşar için özel bir yatak üretildi. Çekimleri İstanbul Maslak’ta bir stüdyo’da yapılan ve 1 gün süren klipte 50 kişilik bir ekip görev yaptı.



Hülya Avşar daha önce de kliplerinin ve kendi hayatını anlattığı otobiyografik filmi “Selfi”nin yönetmenliğini yapmıştı.