Hülya Avşar’dan sold out açılış 

Rezervasyonları saatler öncesinde dolan ve sold out olan gecede Hülya Avşar, Melih Yazgan imzalı yeşil elbisesi ile yine nefes kesti.

Sesi, güzelliği ve esprileri yanı sıra Birbirinden güzel şarkıları, salonu dolduran hayranları ile seslendiren ve iki saat sahnede kalan Avşar, sevenlerinin alkışlarıyla geceyi noktaladı.

