Hülya Avşar Verdiği Cüretkar Pozları Savundu
Sanatçı Hülya Avşar, önceki akşam kuzenleriyle Yeniköy'de bir mekandan çıkarken görüntülendi. Mekan çıkışı gazetecilerle sohbet eden Avşar, ''Hem kızımın, hem de kuzenimin doğum günüydü. İkisini birlikte kutladık.” dedi. Avşar, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar hakkında da konuştu.
Gerek klibinde olsun gerek havuz başında olsun verdiği pozlarla gündem olan Hülya Avşar, ''Ben bu pozları göz kamaştırmak için vermiyorum. Sadece sosyal medyanın gereğini yapıyorum. Yaşıma uygun olduğunu düşünüyorum. Tamamen sportmen bir görüntüydü'' dedi.
Gazetecilerin, ''Son günlerde birçok kişi 'Antidepresan' şarkısını okuyor. Siz de okumayı düşünüyor musunuz?'' sorusuna Avşar ''Düşünmüyorum. Zaten ben kendim antidepresanım. O yüzden gerek duymuyorum. Spor, hayata erken başlamak ve normal düzenli marjinal olmayan bir hayat sürmek. Gerektiği zaman harcamak. Yani her şeyin normalini yapmak. Zaten antidepresan gibi.'' dedi.
Gazetecilerin kızı Zehra'ya aldığı hediyeyi sorması üzerine Avşar, ''Ben hiçbir şey almadım. Zaten normal zamanda beni yeterince yoluyor. O yüzden de hediye istemeye utandı'' diyerek kahkaha attı.
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|P
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