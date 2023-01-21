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Hülya Avşar İsyan Etti: Bunlara Dersini Vereceksin
Ünlü şarkıcı Hülya Avşar, Yeniköy'de deniz kenarında yürüyüş yaparken, suya atılan çöpleri görünce sinirlendi. Ünlü şarkıcı, "Balıklar nefes alamıyor" dedi. İşte haberin detayları...
Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Hülya Avşar, Yeniköy'de deniz kenarında görüntülendi.
Suya atılan plastik atıkları inceleyen şarkıcı, "Balıklara bakar mısınız, nefes alamıyorlar... Çok fena, Bu devirde böyle bir pisliğin olması ayıp... İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Kova ve kapaklara bakar mısınız? Bunlar plastik" diyerek, sitem etti.
"Bunu yapanların evleri de böyledir, eminim" diyen Avşar, "Bu çöpleri atanlara, 'Sen ne yapıyorsun kardeşim, evine de aynısını yapıyor musun?' deyip, dersini vereceksin. Araçla giderken sapık gibi sokağa çöp atanlara kornaya basıyorum. 'Al onu oradan demeye' başladım. Bu durum beni rahatsız ediyor" ifadelerini kullandı.
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