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Hülya Avşar'dan Şok Açıklama: Yakışıklı Erkek Sevmiyorum

Hülya Avşar, 'Anlatma' klibinde rol verdiği Murat Altan'ı yolda yürürken keşfetmişti. Klibiyle ilgili detayı anlatan ünlü sanatçı, açıklamalarıyla şaşırttı. İşte detaylar...

Magazin 10.12.2022, 11:29 sercan
Hülya Avşar'dan Şok Açıklama: Yakışıklı Erkek Sevmiyorum
Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Hülya Avşar, Hülya Cup turnuvasının gerçekleştiği Club Sporium’da görüntülendi. Final öncesi maçları takip eden Avşar, "Ben hemen hemen her gün buradayım. güzel maçlar var, muhteşem. Tenis kortlarında olduğum her gün hücrelerim yenileniyor. Çok mutluyum seviyorum. Oynayan kişilerde çok değerli, mutlu oluyorum" dedi. Sanatçı, "Hülya Cup istediğiniz gibi oldu mu?" sorusuna, "Rekor katılım oldu, o yüzden bir haftada uzattık. Ne yapacağımızı bilemedik, iki ayağımız bir papuça girdi. 96'ya yakın ödül vereceğiz” yanıtını verdi. Turnuvadan elendiği hatırlatılan Avşar, "Şampiyon olacak kişilere elendik. Antrenman yapamadığım bir zamana geldi. Seneye ben onlara gösteririm. Her gün antremandayım" dedi.

"ÇOK ŞEKER İNSANLAR"
Yeni klibinden bahseden Hülya Avşar'a jönünü yolda bulduğu hatırlatılınca, "Sormayın. Epeyi bir oyuncu aradık. Gelenler hep yakışıklı hep yakışıklıydı. Bana açıkçası çok yakışıklı cazip gelmiyor. Yakışıklı erkek çok sevmiyorum. Yürüyüş yaparken bir baktım karşıdan yakışıklı değil ama karizmatik ve tarz olacak biri geliyor. Baktım, baktım, baktım sonra ertesi gün arabayla geçerken yine aynı yerde fakat bu sefer konuşmak istedim. Kalabalık trafik var dönecek yer bulamıyorum neyse heyecan yaşayıp döndüm. İnanamadı, dalga geçtiğimi zannetti. Sonra, 'Ne olacak hatıra olur benim için' dedi. Böyle başladık. Yazılımcı, iki tane çok güzel çocuğu ve eşi var. Çok şeker insanlar. Eşin sorun çıkarmazsa, sorun çıkmadı herhalde" dedi. Bir dizi projesi okuduğunu söyleyen Hülya Avşar, "Bir hikaye var okuyorum, çok hoşuma gitti, dijital için. Hep hayalini kurduğum bir hikayeydi. Netleşir yakında” diye konuştu. Avşar'ın 'Anlatma' klibinde rol verdiği Murat Altan'ın eski eşi Kaya Çilingiroğlu'na benzetildi.
"HASTA RUHLULAR"
Röportaj sırasında yavru bir sokak kedisini fark eden Hülya Avşar, soluğu kedinin yanında aldığı sırada Konya’da yaşanan hayvana şiddet görüntüleri hatırlatılınca, "Onlar hasta ne denebilir. Onları alıp tıkacaksın bir daha çıkarmamak üzere. Hasta ruhlular. Bir insanın böyle bir şeyi canlıya yapabilmesi, sayacak çok şey var ama benim ağzımın bazen ayarı olmuyor. O yüzden susayım" diye konuştu.

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