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Hülya Avşar'dan Bomba Açıklama: Hamileyim!

Şarkıcı Hülya Avşar (59), eski eşi Kaya Çilingiroğlu, kızı Zehra ile Tarabya'da bir mekan çıkışı görüntülendi. Avşar, "Hamileyim" diyerek şaşırttı. İşte detaylar...

Magazin 22.11.2022, 15:01 22.11.2022, 15:21 arif hür
Hülya Avşar'dan Bomba Açıklama: Hamileyim!

Hülya Avşar, muhabirlerin "Kaya Çilingiroğlu ile bu aralar sık sık buluşuyorsunuz" demesi üzerine ”Evet, hamileyim” yanıtını vererek güldürdü.

"SEVGİ VE BARIŞTAN YANAYIM"

Sözlerini sürdüren Hülya Avşar, ”Ben her zaman sevgi ve barıştan yana oldum. Kavga etmeye ne gerek var ki? Kendi hırsım için kıskançlıktan ölsem bile eksileri ve artıları düşünerek hareket ediyorum" ifadelerini kullandı.

Evlilik İtirafıyla Şaşırttı!

"KAYA BENİ EVE ATACAK"

Daha sonra kızı Zehra’yı aracına uğurlayan Hülya Avşar, Kaya Çilingiroğlu’nun, ”Gel sana evde sade bir kahve yapayım” çıkışı sonrası muhabirlere dönerek, "Kaya, bana yürüyor. Beni eve atacak” diyerek şaşırttı.

Hülya Avşar, kendi kliplerinizde yönetmen koltuğuna oturmanız maliyet kaynaklı mı?" sorusuna, ”En büyük maliyetli yönetmen benim. Kısa film gibi çekiyorum kliplerimi. Maliyetler isegerçekten yüksek. Ne yapalım? İşimizden kazandığımızı işimize harcamaktan mı çekineceğiz? Üretmek güzel bir şey. Kliplerimi kendim yönetip kendim çekeceğim” cevabını verdi.

HÜLYA AVŞAR KİMDİR?

10 Ekim 1963'te Balıkesir Ayvalık'ta dünyaya gelmiştir. Celal ve Emral Avşar'ın ilk çocuğudur. Helin ve Leyla adında 2 kız kardeşi daha vardır.

Anne ve babası Ankara'da memur olarak çalıştıkları için çocukluk yıllarını Ayvalık'ta geçirdi. Liseyi bitirdikten sonra 1979 yılında Mehmet Tecirli ile kısa süreli bir evliliği oldu. Boşandıktan sonra İstanbul'a yerleşen Hülya Avşar, 1983 yılında Bulvar Gazetesi tarafından düzenlenen Kainat Güzellik Yarışması'nda birincilik aldı. Fakat ertesi gün bir gazetede daha önceden evlilik yaptığı haberi yayınlanınca, kurallara aykırı olduğu gerekçesiyle tacı geri alındı. Yarışmadan sonra reklam filmlerinde görüldü. 1983 yılında “Haram” filmi ile oyunculuğa ilk adımını attı. Bu film onun için dönüm noktasıydı.

1980’ların sonunda müzik dünyasına adım atan Avşar, assolist olarak sahnelerde yerini aldı. Müzik eğitimi aldıktan sonra yurt içi ve yurt dışı konserler verdi. 1993 yılında, “Sevginin Gücü” dizisinde oynamasının ardından, 1995’de “Süper Yıldız “, 1998’de “Ah Bir Zengin Olsam”, 2000’de “Savunma” dizisinde rol aldı. 2004 senesinde, “Zümrüt” ve “Kadın İsterse” dizilerinde oynadı. 2006 yapımı “Kadın Severse”nin yanı sıra, “Anadolu Kaplanı” dizisinde de konuk oyuncu olarak rol aldı. Medyapım tarafından, talk show formatında yayınlanan Hülya Avşar Show, ilk dijital reji ile çekilen show programı olma özelliğini taşımaktadır. 2000 yılında kendi adını taşıyan “Hülya Dergisi”ni çıkarmaya başladı. Ağırlıklı olarak spor dallarından tenise zaman ayırıyor.

Avşar, Mehmet Tecirli’nin ardından ikinci evliliğini, 1997’de üç aylık hamileyken, iş adamı Kaya Çilingiroğlu ile Paris’te gerçekleştirdi. 2005 yılında, "şiddetli geçimsizlik nedeniyle aile birliğinin sarsıldığı" gerekçesiyle tek celsede boşanan Hülya Avşar Kaya Çilingiroğlu çiftin kızları Zehra’nın velayeti Hülya Avşar’a verildi. 2009 – 2012 yıllarında Acun Ilıcalı tarafından hazırlanan “Yetenek Sizsiniz Türkiye” yarışmasında jüri üyeliği yapmıştır. 2015 yılında “Yükselen Yıldız” Acun Ilıcalı’nın kanalı TV8'de başlayan yarışma programında jüri koltuğunda oturdu.

12 Kasım 2015 tarihinde Star TV’de başlayan, “Kösem Sultan” dizisinde yer almıştır. 2017 yılının Ocak ayından itibaren Star TV'de “Bir Hülya Avşar Sohbeti” adlı program yapmaya başladı. 2018 yılında “Selfie” adlı komedi filminde oynadı fakat sinemalarda gösterilen film beklenilen dönüşü alamadı. 2019’da “Saymadım Kaç Yıl Oldu” adlı albümünü sevenlerine sundu. En son Fox TV’de yayınlanan “Masumiyet” dizisinde rol aldı.

#Kaya Çilingiroğlu #Magazin #snob magazin #Hülya Avşar
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