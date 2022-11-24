Hülya Avşar Cup Tenis Turnuvası rekor katılımla başlıyor

Turnuvada 1050 tenisçi yarışacak. Turnuva 26 Kasım-4 Aralık arası istanbul Akatlar Club Sporium’da olacak. Hülya Avşar turnuvada aynı zamanda yarışacak. Turnuvada Türkiye’nin birçok yerinden gelen tenisçiler yarışacak.

Hülya Avşar Cup Tenis Turnuvası’ndan elde edilen gelirin tamamı, başarılı genç tenisçiler ve maddi durumu yetersiz başarılı üniversite öğrencilerine burs sağlamak için kullanılıyor. Bugüne kadar birçok genç, turnuvadan elde edilen gelirlerden faydalandı.

Hülya Avşar turnuva için “Türkiye’nin en önemli ve uzun soluklu sosyal sorumluluk projelerinin başında geliyor” dedi.