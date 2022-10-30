Hülya Avşar Cumhuriyet Bayramını sahnede kutladı

Rezervasyonları saatler öncesinde dolan gecede Hülya Avşar, yıldız detaylı siyah elbisesiyle büyük beğeni topladı.

Sesi, güzelliği ve esprilerinin yanı sıra birbirinden güzel şarkılarını, salonu dolduran hayranları ile seslendiren ve iki saat sahnede kalan Avşar, seyircilerle ayakta ve hep bir ağızdan 10. Yıl marşını söyleyerek geceyi noktaladı.



