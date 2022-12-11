Hülya Avşar Anlatma şarkısı için soyundu!

Yeni şarkısı Anlatma'nın klibi ile sosyal medyada gündem olan Hülya Avşar, dantel detaylı, derin bacak ve göbek dekolteli siyah elbisesiyle büyük beğeni topladı.

Hülya Avşar yeni çıkan şarkısı ‘Anlatma’yı ilk defa sahnede söyledi. Ve büyük alkış aldı. Konserde Türk Sanat müziği ve Arabesk ağırlıklı şarkıların yanı sıra “Aradın mı’’ “Yürü Ya Kulum” “Sevdim” ‘’Sensiz Kaldım” “Bu Gece Uzun Olacak”, “ Sen Aşk Mısın” gibi klasikleşen Hülya Avşar şarkılarını da seyircilerle beraber söyledi.

Hülya Avşar yılbaşı gecesi de Yeni Gazino’da sahne alacak.

Son olarak Masumiyet dizisi ile ekrana gelen Hülya Avşar, yeni şarkısı Anlatma için kamera karşısına geçti. Klibinde çırılçıplak halleri bulunan Avşar aynı zamanda eski eşi Kaya Çilingiroğlu'nun ikizi gibi olan Murat Altan'ı ise yolda buldu. Hülya Avşar'ın çıplak halleri de sosyal medyada tepki çekti.

Cesur sahnelerin yer aldığı klipte Avşar kızına, yürüyüş yaparken karşılaştığı ve hiçbir oyunculuk deneyimi olmadığı halde klibinde oynaması için teklifte bulunduğu bir yazılım şirketinde çalışan Murat Altan eşlik etti. Altan'ın eski eşi Kaya Çilingiroğlu'nun ikizi gibi olması da gözlerden kaçmadı.