Hülya Arıkan'dan "Bir Ben Bilirim"

Söz ve müziği Çoban Ali (Şireli Arslan) imzası taşıyan şarkının aranjesinde ise Mustafa Arapoğlu imzası var. Enes Bilal Taşcı yönetmenliğinde çekilen klip youtube'da NetD kanalında müzikseverlerin beğenisine sunuldu.

﻿Özdemir Müzik etiketiyle yayınlanan "Bir Ben Bilirim" tüm dijital platformlarda yer alırken, klibi ise yayınlandığı andan itibaren büyük bir ilgi gördü.