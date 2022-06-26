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Hollywood yıldızı Robert De Niro İstanbul hayalini açıkladı

Ünlü oyuncu Robert De Niro’nun da ortağı olduğu ve adını dünyaca ünlü şef Nobu Matsuhisa’dan alan Nobu restoran zincirinin önemli temsilcilerinden Nobu Istanbul önceki gün önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Açılışa katılan Robert De Niro, İstanbul'da film çekmek istediğini söyledi.

Magazin 26.06.2022, 19:44 Emrah
Hollywood yıldızı Robert De Niro İstanbul hayalini açıkladı

Nobu’nun ortakları aktör Robert De Niro, şef Nobu Matsuhisa, yapımcı Meir Teper ve Nobu CEO’su Fumihiro Tahara Türkiye’ye geldi. Ünlü isimler Nobu’nun Türkiye ortağı Süzer Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Baran Süzer ile birlikte önce basının karşısına çıktı ardından Nobu’ya özel sake seremonisini gerçekleştirdi.


 
 New York’tan dünyaya yayılan efsanevi Nobu Restaurant’ın ortakları aktör Robert De Niro, şef Nobu Matsuhisa, yapımcı Meir Teper ve Nobu’nun CEO’su Fumihiro Tahara ilk kez Türkiye’ye geldi. The Ritz-Carlton, Istanbul içerisinde bulunan Nobu İstanbul’da sake seremonisine katılan ortaklar, seremoni öncesinde bir basın toplantısında buluştu.

“İSTANBUL’DA FİLM YAPMAYI ÇOK İSTİYORUM”


Yemek ile sizin aranız nasıl? sorusuna De Niro  “Ben yemeği severim. Burada çok güzel yemekler yediğimi hatırlıyorum. Sokak yemekleri tattığımı da hatırlıyorum. Nobu’nun mutfağında böyle şeyleri de yakında göreceğiz.” dedi. 

İstanbul’da bir film yapmayı düşünüyor musunuz? sorusuna De Niro “Şimdilik yok ama bu şehirde film yapmak müthiş olur. Öncesinde bir senaryo gelmesi lazım. Birlikte çalışmak istediğim bir kişi olursa oynarım. İstanbul’da film yapmak çok eğlenceli olur. Kapalı çarşı ve Sultanahmet’i çok beğeniyorum. İstanbul çok güzel bir şehir. Gerçekten İstanbul’da bir film çekmek hep aklımda oldu,  hep düşünüyorum. Bu yüzden birinin bana bir senaryo vermesi lazım. İstanbul’da film çekmeyi çok istiyorum. Herkesin bu şehir için anlatacağı muhteşem hikayeler var. Çok çalışmak lazım burada bir film çekmek için. Coğrafi konumu özellikle çok güzel. Asya ve Avrupa’yı bağlayan bir şehir. Film için çok güzel bir yer. Şehir kocaman ve çok güzel. 20 sene önce gelmiştim, şehir çok büyük ve burada anlatılması gereken çok hikaye var. Çok büyülü bir yer.” dedi. 

"YEMEK YEMEYİ ÇOK SEVERİM"

De Niro “Yemek yemeyi çok severim. En basit bir sokakta bile bir anda çok güzel bir yemek bulabilirsiniz. Bir film de yemek ile ilgili sahnelerimiz oluyor bolca.” dedi. 

"HİÇ PİŞMANLIĞIM YOK"

“Geriye dönüm baktığınızda pişman olduğunuz bir film oldu mu?” sorusuna ise “Hiç pişmanlığım olmadı. Bazen film iyi olmayabilir ama arkasında dururum ve pişman olmam. Bazı filmler çok güzel oluyor, gurur duyuyorum ama sonuçta seçtiğim filmler benim hür iradem.” dedi 

Türk sineması hakkında De Niro “Çok güzel bir soru sordunuz ve buna cevap veremem. Son dönemde film izleyemiyorum. Bu yüzden buna cevap veremeyeceğim. Keşke buraya gelmeden önce Türk filmi izleseydim. Bu durum için tekrardan özür diliyorum.” dedi. 

“AL PACINO ÇOK YAKIN ARKADAŞIM”

Beraber birçok projede yer aldığı Al Pacıno hakkında ise “Beraber birçok projede yer aldık. Kendisi yakın arkadaşımdır. Bir proje teklifi geldiğinde birbirimize danışırız, ararız birbirimizi projeler için.” dedi. 

“SOSYAL MEDYA ÇOK SAÇMA”

De Niro, sosyal medya hakkında “Instagram ve Twitter hesaplarım yok. Bana çok saçma geliyor böyle şeyler. En sahtekar alanlar oralar. Twitter’da özellikle Dünya’nın en sahtekar adamı ile uğraşıldı.” diyerek eski ABD Başkanı Trump’a göndermede bulundu.
 

#Robert De Niro #Magazin #Snobmagazin #nobu
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