Hollywood Teknikleriyle Kliplere Devam Edeceğiz

Çektiği kliplerle adından söz ettiren Hayrettin Güneş, şarkı kadar kliplerinde önemli olduğunu, günümüz şartlarında kliplerin bir adım geride kaldığını dile getirdi. En son Cengiz İmren’in 7 Nisan’da yayınlanacak olan “Sevsene” isimli şarkısını kliplendiren Güneş, Hollywood tekniklerini bu klipte de uyguladıklarını, izleyenlerin yine film tadında bir klip seyredeceklerini ifade etti.

