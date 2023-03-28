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Hollywood Teknikleriyle Kliplere Devam Edeceğiz
Cengiz İmren, Ebru Polat, Doğuş gibi birçok isimle çalışan yapımcı ve yönetmen Hayrettin Güneş, Hollywood tarzında klipleri önümüzdeki zamanlarda Türkiye’de daha yaygın hale getireceklerini söyledi.
Çektiği kliplerle adından söz ettiren Hayrettin Güneş, şarkı kadar kliplerinde önemli olduğunu, günümüz şartlarında kliplerin bir adım geride kaldığını dile getirdi. En son Cengiz İmren’in 7 Nisan’da yayınlanacak olan “Sevsene” isimli şarkısını kliplendiren Güneş, Hollywood tekniklerini bu klipte de uyguladıklarını, izleyenlerin yine film tadında bir klip seyredeceklerini ifade etti.
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