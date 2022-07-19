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Hırkasız çıkmam!
Sadakatsiz dizisinin Derin’i Melis Sezen, Nişantaşı’nda objektiflere yansıdı. Tatilden döndüğünü belirten Sezen “Temmuz’a geldik ama yaz başlamadı” dedi.
'Sadakatsiz' dizisinde canlandırdığı Derin Güçlü karakteriyle izleyicinin gönlünde taht vuran 25 yaşındaki oyuncu Melis Sezen, tatil dönüşü Nişantaşı’nda görüntülendi.
Arap turistlerin yoğun ilgi gösterdiği oyuncu, üzerindeki hırka ile dikkat çekti.
Disney Plus’ta yeni bir projesinin heyecanını yaşadığını ve Sadakatsiz dizisinin de İspanya’da yayınlandığını belirten Melis Sezen, “Temmuz’a geldik ama tam yaz başlamadı. Onun için böyle hırka ile çıktık” dedi.
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