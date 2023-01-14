Hilal Altınbilek Sevgilisiyle Görüntülendi

haberi gelmeyen ikiliden Hilal Altınbilek, geçtiğimiz akşam yeni sevgilisi Mehmet Can Uzun ile Etiler Beca’da görüntülendi. Hilal Altınbilek ile Metin Hara ilişkilerini sonlandırmıştı. Ayrılık sonrası başka bir ilişkii gelmeyen ikiliden, geçtiğimiz akşam yeni sevgilisiile Etiler Beca’da görüntülendi.

İlk kez geçtiğimiz ay görüntülenen ve görüntü vermemek için gazeteciler ile adeta köşe kapmaca oynayan yeni aşıklar, bu sefer karşılarında basın mensuplarını görünce gülümsedi.

Basın mensuplarının “Yeni ilişkiniz tekrardan hayırlı olsun. Neler söylemek istersiniz?” sorusuna Altınbilek “İyi geceler” demek ile yetindi. İkili ardından eğlenmek için mekana giriş yaptı.