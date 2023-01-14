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Hilal Altınbilek Sevgilisiyle Görüntülendi
Hilal Altınbilek, bir süredir birlikte olduğu Mehmet Can Uzun ile Etiler'de objektiflere takıldı. İkili, basın mensuplarına poz verdi. İşte haberin detayları...
Hilal Altınbilek ile Metin Hara ilişkilerini sonlandırmıştı. Ayrılık sonrası başka bir ilişki haberi gelmeyen ikiliden Hilal Altınbilek, geçtiğimiz akşam yeni sevgilisi Mehmet Can Uzun ile Etiler Beca’da görüntülendi.
İlk kez geçtiğimiz ay görüntülenen ve görüntü vermemek için gazeteciler ile adeta köşe kapmaca oynayan yeni aşıklar, bu sefer karşılarında basın mensuplarını görünce gülümsedi.
Basın mensuplarının “Yeni ilişkiniz tekrardan hayırlı olsun. Neler söylemek istersiniz?” sorusuna Altınbilek “İyi geceler” demek ile yetindi. İkili ardından eğlenmek için mekana giriş yaptı.
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