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Hilal Altınbilek Kaza Geçirdi
Oyuncu Hilal Altınbilek, Ortaköy'de küçük çaplı bir trafik kazası geçirdi. Altınbilek, "Çok büyük bir şey yok. Yandaki araç geçtiği sırada arabama sürttü" dedi
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Trafikte seyir halinde olan Hilal Altınbilek'in otomobiline kavşaktan geçen başka bir araç sürttü.
Aracında hasar oluşan Altınbilek, kaza işlemlerini yaptığı sırada görüntülendi. Otomobillerin kenara çekilmesi sonrası bölgede kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı.
Moralinin bozuk olduğu gözlenen oyuncu "Çok büyük bir şey yok. Yandaki araç geçtiği sırada arabama sürttü. Bende de bir şey yok teşekkür ederim. Şimdi işlemleri hallediyoruz" dedi.
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