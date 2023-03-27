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Hilal Altınbilek ile Mehmet Can Uzun Aşkı Dolu Dizgin Devam Ediyor
Ünlü oyuncu Hilal Altınbilek, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Mehmet Can Uzun, Arnavutköy'de trafikte seyir halinde objektiflere takıldı. İşte haberin detayları...
Hilal Altınbilek ve sevgilisi Mehmet Can Uzun, Arnavutköy'de trafikte seyir halinde görüntülendi. Gazetecileri gören çift, "Kolay gelsin" dedi.
Arkadaşlarından geldiğini söyleyen oyuncu ve sevgilisi, "Arkadaşımızın evine oturmaya gittik. Eve gidiyoruz şimdi de" diye konuştu. Altınbilek ve sevgilisi sorulan sorulara yanıt vermeden trafikte gözden kayboldu.
Altınbilek'in makyajsız hali ve doğal güzelliği objektiflere böyle yansıdı.
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