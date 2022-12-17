Hilal Altınbilek Diziden Çıkarıldı

Milliyet'ten Mesut Yılmaz'ın haberine göre; Hilal Altınbilek'in başrolünü Birkan Sokullu'yla paylaşacağı projesinden ayrılma sebebi belli oldu. Oyuncunun, setin ilk günlerinde istekleri yüzünden sık sık ekiple karşı karşıya gelmesi nedeniyle yapım şirketi tarafından dizinden çıkarıldığı iddia edildi. Altınbilek'in yerine de Ebru Şahin'in kadroya katıldığı söyleniyor. Oyuncu, projeden ayrıldıktan sonra gelen senaryoları okumaya başladı.

HİLAL ALTINBİLEK KİMDİR? Hilal Altınbilek, 11 Şubat 1991 tarihinde İzmir'de Kosova kökenli bir ailede doğdu. İlkokul'dan itibaren tiyatro ile ilgilendi. Ege Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde okurken oyunculuğa başladı. Bir güzellik yarışmasında ilk 5’e girdi ve fotomodel oldu. 2009-2010 yılları arasında İstanbul'daki Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde, Çağdaş Drama Topluluğu ve Ali Haydar Elçığ'dan oyunculuk eğitimi aldı. İlk oyunculuk deneyimini, 2011 yılında yayımlanan Derin Sular adlı dizide yaşadı. 2013 yılında yayınlanmaya başlayan Karagül dizisinde Özlem karakterini canlandırdı. 2016 yılında Hayatımın Aşkı adlı dizide Nil adlı karakteri canlandırdı. 2018 yılından itibaren Tims Productions yapımı Bir Zamanlar Çukurova adlı televizyon dizisinde Züleyha Yaman karakterini canlandırarak popülerliğini arttırdı. Aynı yıl Çağan Irmak'ın yönetmen ve senaristliğini üstlendiği Çocuklar Sana Emanet adlı dram-gerilim türündeki sinema filminde Engin Akyürek ile başrolde yer aldı.