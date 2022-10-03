Hilal Altınbilek Bakın Kiminle Görüntülendi!

Oyuncu Hilal Altınbilek, bir yıldır kişisel gelişim uzmanı Metin Hara ile aşk yaşıyordu.

İkilinin evlilik kararı aldığı bile iddia edilmişti. Ancak son gelen haberler ikilinin hayranlarını üzdü.

KISKANÇLIK İLİŞKİYİ BİTİRDİ!

Hilal Altınbilek, Metin Hara'yla ilişkisini kıskançlık yüzünden noktaladı.

Bütün bu yaşananların ardından Hilal Altınbilek, önceki akşam İsmail Akyazıcı ve Didem Keleş çiftinin nişan törenine katıldı.

KAFALARI KARIŞTIRDI

Altınbilek'e Metahan Ağaoğlu'nun eşlik etmesi kafaları karıştırdı.

HİLAL ALTINBİLEK KİMDİR?

Hilal Altınbilek, 11 Şubat 1991 tarihinde İzmir'de Kosova kökenli bir ailede doğdu.

İlkokul'dan itibaren tiyatro ile ilgilendi. Ege Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde okurken oyunculuğa başladı. Bir güzellik yarışmasında ilk 5’e girdi ve fotomodel oldu.

2009-2010 yılları arasında İstanbul'daki Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde, Çağdaş Drama Topluluğu ve Ali Haydar Elçığ'dan oyunculuk eğitimi aldı. İlk oyunculuk deneyimini, 2011 yılında yayımlanan Derin Sular adlı dizide yaşadı. 2013 yılında yayınlanmaya başlayan Karagül dizisinde Özlem karakterini canlandırdı.

2016 yılında Hayatımın Aşkı adlı dizide Nil adlı karakteri canlandırdı. 2018 yılından itibaren Tims Productions yapımı Bir Zamanlar Çukurova adlı televizyon dizisinde Züleyha Yaman karakterini canlandırarak popülerliğini arttırdı.

Aynı yıl Çağan Irmak'ın yönetmen ve senaristliğini üstlendiği Çocuklar Sana Emanet adlı dram-gerilim türündeki sinema filminde Engin Akyürek ile başrolde yer aldı.