Hiç doğum yapmamış gibi

Üç yıllık sevgilisi Dağhan Doğruer ile Yunanistan'da iki gün iki gece süren görkemli bir düğünle nikah masasına oturan Dila Tarkan, sekiz aylık hamileyken eşi ile tatile gitmişti.



Bebek erken davranınca apar topar Türkiye'ye dönen sosyetik güzel, 27 Ağustos'ta oğlunu kucağına almıştı.

Çiçeği burnunda anne önceki gün özel bir hastane çıkışı görüntülendi.