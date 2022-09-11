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Hiç doğum yapmamış gibi
Geçtiğimiz hafta doğum yapan ünlü sosyetik Dila Tarkan, kısa sürede doğum kilolarından kurtuldu. Tarkan, hastane çıkışı fit haliyle dikkat çekti.
Üç yıllık sevgilisi Dağhan Doğruer ile Yunanistan'da iki gün iki gece süren görkemli bir düğünle nikah masasına oturan Dila Tarkan, sekiz aylık hamileyken eşi ile tatile gitmişti.
Bebek erken davranınca apar topar Türkiye'ye dönen sosyetik güzel, 27 Ağustos'ta oğlunu kucağına almıştı.
Çiçeği burnunda anne önceki gün özel bir hastane çıkışı görüntülendi.
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