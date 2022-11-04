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Heyecanını Paylaştı! Böyle Duyurdu...

'Neler Oluyor Hayatta' programının sunucusu Nur Tuğba Namlı, doğum için geri sayıma geçti. İşte ünlü sunucunun son hali...

Magazin 04.11.2022, 17:13 04.11.2022, 17:13 arif hür
Heyecanını Paylaştı! Böyle Duyurdu...

Kanal D ekranlarında sunuculuğunu Hakan Ural ve Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı 'Neler Oluyor Hayatta' adlı programı ilgiyle izleniyor.

'Neler Oluyor Hayatta' programının sunucusu Nur Tuğba Namlı, doğum için geri sayıma geçti. 

"5 KİŞİ OLACAĞIZ"

37 haftalık hamile olan Nur Tuğba Namlı, "5 kişilik aile olmak için geri sayıma geçtik. Aren'i bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Nur Tuğba Namlı, 2015 yılından beri iş insanı Mustafa Namlı ile evli. Çiftin iki çocukları var.

NUR TUĞBA NAMLI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Nur Tuğba Algül Namlı, 1983 yılında dünyaya geldi. Aslen Mersinli olan Nur Tuğba Algül başarılı spiker Gülgün Feyman'dan aldığı sunuculuk eğitiminden sonra ekran macerasına başladı ve Haber bülteni spikeri olarak ekran önüne çıktı.

İlk olarak SkyTürk kanalında gece haberlerini sunan Nur Tuğba Algül, burada uzun süre görev aldıktan sonra NTV kanalına transfer oldu ve bu kanalda da haber spikeri olarak görev aldı.

TV 8 ekranlarında yayınlanmış olan Ütopya isimli yarışmanın gündüz kuşağında yayınlanan programı "Ütopya Panorama"programının sunuculuğunu üstlenen Nur Tuğba Algül bu yarışmanın bitmesinin ardından yine TV 8 ekranlarında yayınlanmakta olan fenomen yarışma Survivor 'ın gündüz kuşağında yayınlanan ve yarışmada gelişen olayların kritiğinin yapıldığı Survivor Panorama'nın Hakan Hatipoğlu ile birlikte sunuculuk yaptı.

Nur Tuğba Algül 2015 yılından beri iş insanı Mustafa Namlı ile evlidir. Çiftin iki çocukları vardır.

Kaynak: SNOB MAGAZİN
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