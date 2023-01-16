Hera Ve Ozan Doğulu Doğum Günlerini Birleştirdi! Partiye Ünlüler Akın Etti

Hera ve Ozan Doğulu’nun doğum günü partilerini birleştirerek kutladıkları etkinliğe ünlüler akın etti. Konsept gereği rengarenk seksenler konsepti ile partiye katılan ünlü simalar ve çiftin yakın arkadaşları ortaya renkli görüntüler verdi.

Ozan Doğulu’nun ailesi ve kızlarıyla kutlanan partide, Beren Saat ve Kenan Doğulu çifti başta olmak üzere Cem Belevi, Fatih Ürek, Burak Kut, Ayşe Özyılmazel, Önder Öztarhan, Ümit Davala ve eşi Başak Davala gibi isimler katıldı.

Sabahın ilk ışıklarına kadar süren doğum günü partisine eğlenceli ve keyifli görüntüler eşlik etti.

‘GERİZEKALILAR DİYE DÜŞÜNÜYORUM’

Parti öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ozan Doğulu ve Hera çifti gece ile ilgili bilgiler verdiler. Doğulu “Ben bu sene doğum günümü kutlamayacağım normalde. Hera ile aramızda 3 hafta gibi bir ara vardı doğum günü farkı. Hatta benim küçük kızımın da doğum günü 2 gün önce. Hera’nın doğum gününü kutlayamamıştık yoğunluktan dolayı, hepsini bir arada kutlamak istedik. Hera, böyle güzel bir sürpriz yaptı. 80’ler konseptli. Ailemiz ile beraber kutlayacağız. Ben o dönemlerde de zaten böyleydim, böyle giyiniyordum. Göz makyajım hariç. Yaşımı söylemek istemiyorum ama bu yaşa kadar geldiğim için de şükrediyorum. Sözü de Atina’ya (Hera) bırakıyorum.” dedi. Hera ise “Güzel bir parti bizi bekliyor. Konseptimiz 80’ler. Herkes ona göre giyindi.” dedi. Geçtiğimiz günlerde katıldıkları bir davette boy farkları çok konuşulmuştu. Muhabirlerin “Boy farkınızın çok konuşulması hakkında ne düşünüyorsunuz?” sorusuna Doğulu “Gerizekalılar diye düşünüyorum. Aşık olmanın boy ile alakası var mı? Boyum minyon tipli biri gibi. Ben uzun boylu birini buldum.” diyerek güldüler.

YENİ BİHTER SORULARINA CEVAP YOK

Kenan Doğulu ve Beren Saat çifti, çıkışta basın mensuplarınını sorularına karşı araçlarını mekana sıfır yanaştırdılar. Muhabirlerin “Aşkı Memnu yeniden çekilecekmiş ve Bihter’i de Farah Zeynep Abdullah oynayacakmış. Bunun ile ilgili neler söylemek istersiniz?” sorusuna Saat, cevap vermeden aracına bindi.