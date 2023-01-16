Son Dakika

Hera Ve Ozan Doğulu Doğum Günlerini Birleştirdi! Partiye Ünlüler Akın Etti

Yeniköy’ün yıldızı parlayan gözde mekanlarından Vaha Yeniköy’de seksenler konsepti eşliğinde doğum gününü kutlayan Hera ve Ozan Doğulu ikilisi, dillere destan bir parti ile gecelere damgasını vurdu. 

Magazin 16.01.2023, 20:51 16.01.2023, 23:03 Emrah
Hera Ve Ozan Doğulu Doğum Günlerini Birleştirdi! Partiye Ünlüler Akın Etti

Hera ve Ozan Doğulu’nun doğum günü partilerini birleştirerek kutladıkları etkinliğe ünlüler akın etti. Konsept gereği rengarenk seksenler konsepti ile partiye katılan ünlü simalar ve çiftin yakın arkadaşları ortaya renkli görüntüler verdi. 

Ozan Doğulu’nun ailesi ve kızlarıyla kutlanan partide, Beren Saat ve Kenan Doğulu çifti başta olmak üzere Cem Belevi, Fatih Ürek, Burak Kut, Ayşe Özyılmazel, Önder Öztarhan, Ümit Davala ve eşi Başak Davala gibi isimler katıldı. 

Sabahın ilk ışıklarına kadar süren doğum günü partisine eğlenceli ve keyifli görüntüler eşlik etti.

‘GERİZEKALILAR DİYE DÜŞÜNÜYORUM’

Parti öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ozan Doğulu ve Hera çifti gece ile ilgili bilgiler verdiler. Doğulu “Ben bu sene doğum günümü kutlamayacağım normalde. Hera ile aramızda 3 hafta gibi bir ara vardı doğum günü farkı. Hatta benim küçük kızımın da doğum günü 2 gün önce. Hera’nın doğum gününü kutlayamamıştık yoğunluktan dolayı, hepsini bir arada kutlamak istedik. Hera, böyle güzel bir sürpriz yaptı. 80’ler konseptli. Ailemiz ile beraber kutlayacağız. Ben o dönemlerde de zaten böyleydim, böyle giyiniyordum. Göz makyajım hariç. Yaşımı söylemek istemiyorum ama bu yaşa kadar geldiğim için de şükrediyorum. Sözü de Atina’ya (Hera) bırakıyorum.” dedi. Hera ise “Güzel bir parti bizi bekliyor. Konseptimiz 80’ler. Herkes ona göre giyindi.” dedi. Geçtiğimiz günlerde katıldıkları bir davette boy farkları çok konuşulmuştu. Muhabirlerin “Boy farkınızın çok konuşulması hakkında ne düşünüyorsunuz?” sorusuna Doğulu “Gerizekalılar diye düşünüyorum. Aşık olmanın boy ile alakası var mı? Boyum minyon tipli biri gibi. Ben uzun boylu birini buldum.” diyerek güldüler.  

YENİ BİHTER SORULARINA CEVAP YOK

Kenan Doğulu ve Beren Saat çifti, çıkışta basın mensuplarınını sorularına karşı araçlarını mekana sıfır yanaştırdılar. Muhabirlerin “Aşkı Memnu yeniden çekilecekmiş ve Bihter’i de Farah Zeynep Abdullah oynayacakmış. Bunun ile ilgili neler söylemek istersiniz?” sorusuna Saat, cevap vermeden aracına bindi.

#Ozan Doğulu #doğum günü #Magazin #Snobmagazin
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 18 42
2. Fenerbahçe 18 38
3. Başakşehir 18 34
4. Adana Demirspor 18 33
5. Beşiktaş 17 32
6. Trabzonspor 18 32
7. Konyaspor 18 27
8. Kayserispor 18 26
9. Alanyaspor 18 24
10. Karagümrük 18 21
11. Giresunspor 18 20
12. Gaziantep FK 18 19
13. Ankaragücü 18 19
14. Kasımpaşa 18 19
15. Antalyaspor 17 18
16. Hatayspor 18 17
17. Sivasspor 18 15
18. İstanbulspor 18 15
19. Ümraniye 18 14
Takımlar O P
1. Eyüpspor 19 41
2. Samsunspor 19 35
3. Bodrumspor 19 35
4. Keçiörengücü 19 33
5. Boluspor 19 33
6. Pendikspor 19 31
7. Rizespor 19 31
8. Bandırmaspor 18 31
9. Sakaryaspor 19 28
10. Manisa FK 19 28
11. Göztepe 19 24
12. Adanaspor 19 21
13. Altay 19 21
14. Erzurumspor 19 21
15. Tuzlaspor 19 19
16. Altınordu 19 16
17. Ö.K Yeni Malatya 19 15
18. Denizlispor 19 15
19. Gençlerbirliği 19 7
Takımlar O P
1. Arsenal 18 47
2. M.City 18 39
3. Newcastle 19 38
4. M. United 18 38
5. Tottenham 19 33
6. Fulham 20 31
7. Brighton 18 30
8. Brentford 19 29
9. Liverpool 18 28
10. Chelsea 19 28
11. Aston Villa 19 25
12. Crystal Palace 18 22
13. Nottingham Forest 19 20
14. Leeds United 18 17
15. Leicester City 19 17
16. Wolves 19 17
17. Bournemouth 19 16
18. West Ham United 19 15
19. Everton 19 15
20. Southampton 19 15
Takımlar O P
1. Barcelona 16 41
2. Real Madrid 16 38
3. Real Sociedad 17 35
4. Atletico Madrid 17 28
5. Villarreal 17 28
6. Real Betis 16 28
7. Osasuna 17 27
8. Athletic Bilbao 17 26
9. Rayo Vallecano 17 26
10. Mallorca 17 22
11. Girona 17 21
12. Valencia 16 19
13. Almeria 17 18
14. Cadiz 17 18
15. Espanyol 17 17
16. Getafe 17 17
17. Celta Vigo 17 17
18. Real Valladolid 17 17
19. Sevilla 17 15
20. Elche 17 4