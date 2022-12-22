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Her Şeyi Anlık Yaşıyorum
Eda Taşpınar, geçtiğimiz akşam Nişantaşı City’s çıkışı görüntülendi. Anneannesi ile görüntülenen Taşpınar “Anneannem ile yılbaşı alışverişine çıktım.” dedi.
Eda Taşpınar, önceki akşam Nişantaşı City’s çıkışı annesi ile objektiflere yansıdı.
Genellikle yaz mevsimini seven ve kış aylarında bile yazlık yerleri tercih eden Eda Taşpınar’a muhabirlerin “Kışın bir yaz tatili planınız olacak mı? Her yıl yaz aylarının yaşandığı yerlere gidiyorsunuz çünkü?” sorusu üzerine Taşpınar “Bir tatil planım yok şu an. Ama gideceğim yazlık bir yere. Ben öyle uzun vadeli planlar yapmam. Anlık yaşıyorum her şeyi.” dedi.
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