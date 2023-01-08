Her Şeye Rağmen’in Fragmanı Yayınlandı 

Başrollerini Erkan Petekkaya ve Sinan Akdeniz’in paylaştığı Her Şeye Rağmen filmi Türkiye’de 10 Şubat’ta vizyona girmeye hazırlanıyor. Filmin heyecan dolu başarı hikayesinin ilk görüntüleri fragmanla birlikte izleyiciyle buluştu.

Adana’dan başlayıp, Palma de Mallorca’ya, oradan Hollywood’a kadar uzanan gerçek bir hikayeyi anlatan film, umut veren bir başarı hikayesini beyazperdeye yansıtıyor.

Türkiye, Almanya ve İspanya’da çekilen ve 5,2 milyon Euro bütçeye sahip olan ‘Her Şeye Rağmen, ‘Yara Kabuk Bağlar Kimlik’ olur sloganı ile sinemada izleyici ile buluşacak. ‘Her Şeye Rağmen’de Erkan Petekkaya ve Sinan Akdeniz’in yanı sıra Meral Perin, Rıza Akın, Aslıhan Malbora, Holger Doelman, Nihan Büyükağaç, Robert Maaser, Ekin Mert Daymaz, Barbara Sotelsek, Vivien Lafleur, Serkan Durmuş, Mirza Sakiç, Christoph Jacobi ve Kaan Maximilianus Kaiser rol alıyor. Filmin etkileyici müziklerinde ünlü müzisyen Fahir Atakoğlu’nun imzası bulunuyor.

Birçok insana umut ve cesaret verecek hikayesiyle dikkati çeken film en dibe inmenin veya yıldızlara yükselmenin mümkün olduğu hayatta her zaman soğukkanlılığını koruyarak hedeflere yürümenin önemini anlatacak.

‘Her Şeye Rağmen’ 10 Şubat’ta vizyonda olacak.