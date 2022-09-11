Güzelliği ve zerafetiyle tüm dikkatleri üzerine toplayan Hilal Altınbilek, gazetecileri karşısında görünce utangaç tavırlar sergiledi.

Gazetecilerin sorularını geçiştiren Altınbilek, ''Yeni sezonda ekranlarda olacak mıyım henüz belli değil. Her günüm senaryo okumakla geçiyor'' dedi.

Metin Hara ile ilişkisini noktalayan güzel oyuncu, özel hayatıyla ilgili yöneltilen soruyu da cevapsız bıraktı.

