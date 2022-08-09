Hepsi Grubu Yeniden Bir Araya Gelecek Mi? Bomba İtiraf!

Yasemin Yürük, ‘Düştüm Gülüşüne’ isimli şarkı ile sevenlerinin karşısına çıktı.

Snob Magazin'de yer alan habere göre; Önceki gün City's Nişantaşı çıkışı görüntülenen Yürük, müziğe geri dönme kararını nasıl aldığını anlattı.

"AKLIMDA ŞARKI YAPMAK YOKTU"

Yürük, “Aklımda hiç şarkı yapmak yoktu. Sonra Yasemin (Şefik) beni gaza getirdi. ‘Hadi Selami’nin (Bilgiç) şarkısı var sen söyle’ dedi. ‘10 yıldır şarkı söylemiyorum. Nasıl söyleyeceğim’ derken bir anda kendimi stüdyoda buldum. Demo’yu okudum, iş bitti. Biraz hızlı oldu” diye konuştu.

"KENDİMİ YALNIZ HİSSETTİM"

Yasemin Yürük, yeniden müzik çalışmalarına başladığını dönemde kendisini yalnız hissettiğini söyledi. Hepsi grubundan ayrı ilk kez müzik çalışması yaptığını belirten Yürük, “İlk defa hayatımda kızlar yoktu. Kendimi bu yüzden çok yalnız hissettim.

Biz sahnede bir bakışımızdan, gözümüzden ne yapmamız gerektiğini anlardık. O yüzden onlarsız bir şeyler yapmaya yeni alışıyorum" dedi.

"BÜTÜN KIZLAR DESTEK OLDU"

Yürük, eski grup üyelerinden destek aldığını da söyledi: “Gülçin benimle çok ilgilendi. Böyle bir şey yaptığımı duyunca çok heyecanlandı. Diğer kızlarda sevindi ama onlar biraz çoluk çocuğa karıştığı için çok etkilenmediler. Bütün kızlar çok destek oldu.”

"BİR ARAYA GELMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL"

İzel-Çelik-Ercan'ın yeniden bir araya geldiğini gazetecilerden öğrenen Yürük, “Hepsi grubu olarak sizden böyle bir hareket gelir mi?” sorusuna “Biz birleşemeyiz artık, imkânsız! Herkesin hayat akışı başka bir noktada. Kızların çocukları var. Gülçin devam ediyor ama bir araya gelmem mümkün değil” diye yanıt verdi.

YASEMİN YÜRÜK KİMDİR?

Yasemin Yürük, 1986 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Hepsi Grubu üyelerindendir. Lütfü Banat İlköğretim okulu ardından Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet konservatuvarı Bale Bölümü’nde eğitimini sürdürmüştür. Son olarak İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Bale Bölümü’nden mezun olmuştur.

Çok küçük yaşlardan itibaren üç mesleğe gönül vermiştir. Bunlar boksör, oyuncu veya balerin olmaktır. Dedesinin konservatuvarı girmelisin önerisi ile konservatuvar sınavlarına girmiş ve kazanmıştır. Okul döneminde ise bir grup kurarak müzik dünyasına giriş yapmıştır. Müziğe başladıktan sonra sahne ile ilgili tecrübe kazanmış, ayrıca tiyatro eğitimi alma şansı yakalamıştır. Günümüzde ise oyunculuğa ağırlık vermektedir.

Geçmiş yıllarda Atatürk Kültür Merkezi Çocuk Balesi’nde çeşitli oyunlarda sahne almış, şan, piyano ve oyunculuk eğitimleri almıştır. Hayatının her döneminde ciddi bir şekilde spor ile ilgilenen başarılı isim, Hepsi Bir isimli dizide de rol almıştır. İlk dizi oyunculuk deneyimini Bir Ferhat ile Şirin Hikâyesi isimli dizi ile gerçekleştirmiştir. Hepsi Bir grubunda Gülçin Ergül, Cemre Kemer ve Eren Bakıcı ile birlikte büyük başarıların altına imzasını atmıştır.

Reklam jingleları seslendirmiş ve aynı zamanda Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı güldürü programında yer almıştır. Yasemin Yürük aslen Mersin’lidir, yaşantısını İstanbul’da sürdürmektedir. 2015 yılında TRT ekranlarında yayınlanan Güle Güle adlı komedi ve güldürü programında yer almıştır.