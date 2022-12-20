Hepsi Grubu Bir Araya Gelmez

Özlem Esra Ada’nın sorularına içtenlikle cevap veren Yasemin Yürük, Hepsi grubunun kurulduğu ve devam eden süreçle ilgili bilinmeyenleri anlatırken "Çok erken yaşta şöhret ile tanışmanın güzel yanları olduğu gibi kimsenin bilmediği kötü yanları da vardı mesela ben gençliğimi yaşayamadım yaşıtlarım gibi rahat rahat tatil yapamadım yıllarca denize girmedim biz grubu kurduğumuzda ben daha 13 yaşımdaydım en güzel yaşlarımızı ekran önünde yaşadık biz." dedi.

Hepsi grubu ile ilgili de merak edilenleri cevaplayan Yürük "Herkes soruyor çok konuşuluyor ama bir daha bizim bir araya gelmemiz imkansız ama 20. Yıla özel bir belgesel yayınlaya biliriz bunu istiyorum diğer üyeler de isterse yapacağız bunu çünkü insanlar halen bizim neden dağıldığımızı bilmiyorlar bu belgeselle hem onu anlatmak hem de hiç yayınlanmamış görüntülerimizi yayınlamak istiyoruz" dedi.

FERAH ZEYDAN GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Çıktığı şarkı yarışması ile ünlenen ve Sinan Akçıl ile yaptığı düet ile milyonlara ulaşan Ferah Zeydan Özlem Esra Ada’nın sorularını yanıtlarken göz yaşlarına hakim olamadı. Çok küçük yaşta sokak şarkıcılığı ile müziğe başlayan Zeydan ‘ 12 yaşımda sokaklarda şarkı söylemeye başladım 13 yaşımda mekanlarda çıkıyordum mecburdum buna çünkü ailemin geçimi bana aitti babam gittiğinde yalnız kaldık dönüp arkama baktığımda sokakta çalmayı özlüyorum çünkü sokakta özgürdüm ama ekran önünde öyle olamıyorsunuz dün halamı kaybettim, bugün abim askere gitti ama ben burada ekran önünde gülmek zorundayım’ diyerek gözyaşlarına hakim olamadı.