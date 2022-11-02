Hep Yek serisi 5. filmi ile 4 Kasım’da sinemalarda

Önceki akşam Torun Center sinemaları Mecidiyeköy’de gerçekleşen ‘Hep Yek 5’ filmin galası yapıldı. Gösterim öncesinde oyuncular ile basın mensupları bir araya gelerek ortaya renkli kareler çıkarken başta Önder Açıkbaş olmak üzere soruları cevapladı.

Devam filmi olan ‘Hep Yek 5’ te komik sahneler olduğunu dile getiren Açıkbaş, “Seride sonradan dahil oldum ama hiç yabancılık çekmedim. Sonuçta biz bir ekibiz bence son seri olan Hep Yek 5 en güzel ve en komik film oldu.” sözlerini eklerken filmde yerini alan oyuncular ise film için oldukça mutlu görünüyordu. Galaya katılan oyuncu kadrosu ise İnan Ulaş Torun, Önder Açıkbaş, Tuna Orhan, Orhan Aydın, Cansu Fırıncı Serkan Şengül, Serkan Mutlu ve Mehmet Çelik’te gelen davetliler arasındaydı.

Filmin konusu şöyle:

Ali Kapan cezaevinden tahliye olduktan sonra ilk işi Bilal Özkök'ü öldürüp suçu ezeli düşmanı Kolsuz Şükrü'ye yıkmaktır. Bu iş için bir maşa gereklidir; maşa ise Altan ve Gürkan'dır. İkilimizi bu sefer sıkıntılı olaylar beklemektedir. Önder Açıkbaş ve İnan Ulaş Torun seyirciye çok uyumlu bir iki olarak yüksek mizah vaad ediyorlar. 4 Kasım’da seyirci ile buluşacak film Türkiye’de tüm sinemalarda yayınlanacak.