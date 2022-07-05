Hediye yatta ailecek tatil

Geçtiğimiz ay kutladığı 36. Yaş gününde eşinin hediye ettiği 'Carmen1' isimli tekneyle Bodrum Cennet Koyu’nda görüntülenen Neslim Güngen, gün boyu eşi ve çocuklarıyla denizin ve güneşin keyfini çıkardı.

3 çocuk annesi güzellik uzmanı fit vücuduyla dikkat çekti.

Neslim Güngen son olarak Sinan Akçıl ile ‘Mecburum Sana’ isimli şarkısında düet yapmıştı.

