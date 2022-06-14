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Hediye yata bol öpücük!
Şarkıcı Neslim Güngen, geçtiğimiz hafta sonu 36. Yaşını dostlarıyla birlikte Şile Tarihi Kumbaba Otel’i kapatarak kutladı.
Şarkıcı, hediye olarak yat alan eşi İnanç Güngen’i sahnede öpücük yağmuruna tuttu.
Son olarak Sinan Akçıl ile ‘Mecburum Sana’ isimli şarkısında düet yapan şarkıcı Neslim Güngen’in doğum günü partisi renkli görüntülere sahne oldu.
90’ların efsane isimlerinden Ayşen’in sahne aldığı gecede Neslim Güngen’de kendi şarkılarıyla dostlarını coşturdu.
Doğum günü pastasını eşi ve çocuklarıyla birlikte kesen Neslim Güngen, eşi İnanç Kıraç’ın hediye ettiği yat için kendisine sarılarak öpücük yağmuruna tuttu.
Güngen’e eşi geçen yıl doğum gününde Porche marka araç hediye etmişti. Kıyafetiyle de dikkat çeken Ayşen’in performansıyla davetliler geç saatlere kadar eğlendi.
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