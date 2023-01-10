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Hazal Subaşı'ndan Flaş İtiraf

Dayı Şov bu hafta, Sıcak Kafa, Bizi Ayıran Çizgi ve Çukur gibi dizilerle yıldızı parlayan güzel oyuncu Hazal Subaşı ile usta oyuncu ve yönetmen Ahmet Mümtaz Taylan’ı ağırladı. İşte haberin detayları...

Magazin 10.01.2023, 00:32 10.01.2023, 00:53 sercan
Hazal Subaşı'ndan Flaş İtiraf
Hazal Subaşı ve Ahmet Mümtaz Taylan, Dayı Şov'a konuk oldu. Subaşı, Dayı’nın reddettiği için üzüldüğü bir rol olup olmadığına yönelik sorusuna, “Keşke kabul etseydim değil, keşke kabul etmeseydim dediğim rol var ” yanıtını verdi. Taylan, Ölümlü Dünya’nın ikincisinin bu yaz geleceği müjdesini verdi.

"TEPKİLERDEN AŞIRI MEMNUNUM"

Dayı Şov’da sohbet, Hazal Subaşı’nın Sıcak Kafa dizisindeki rolünden açıldı. “Ünlülerin Küçük Yerleri” isimli formatta dizideki rol arkadaşı Osman Sonant’ın çıkması üzerine Subaşı, “Osman harika bir insan iyi ki birlikte çalıştım” dedi. Diziye gelen tepkilerden aşırı memnun olduğunu belirterek, “Çok uzun zamandır bekliyorduk. Çok memnunum, çok sevdiğim bir iş” diye ekledi.

HALUK BİLGİNER, "SÖZSÜZ FİGÜRASYONUM BEN BU İŞTE" DEMİŞ

Hazal Subaşı, Dayı’nın Sıcak Kafa’da birlikte oynadığı Haluk Bilginer’in hiç repliğinin olmamasıyla ilgili yorumu üzerine, sette yaşananları “Evet, Haluk Abi de bununla çok dalga geçti. Sözsüz figürasyonum ben bu işte dedi” sözleriyle anlattı.

"KUTSAL MESLEK DİYE BİR ŞEY OLMAZ"

Ahmet Mümtaz Taylan, Dayı’nın “Oyunculuk kutsal bir meslek mi?” sorusuna, “Ne münasebet, kutsal meslek diye bir şey olmaz. Onu kutsal yapan iyi yapanın tutumu olabilir belki” şeklinde yanıt verdi.

HANGİ ROL OLDUĞUNU SÖYLETMEDİ

Dayı’nın reddettiği için üzüldüğü bir rol olup olmadığına yönelik sorusu üzerine Taylan, “Ne üzüldüğüm ne pişman olduğum bir şey var. Tek bir rol bile yok. Onu yapan arkadaş muhakkak iyi yapmıştır. Keyifle seyretmişizdir. Herkes sırası gelince yapar” yorumunu yaptı. Hazal Subaşı aynı soruya, “Keşke kabul etseydim değil, keşke kabul etmeseydim dediğim rol var” yanıtını verirken, Ahmet Mümtaz Taylan’ın uyarısı üzerine hangi rol olduğunu söylemedi.

"DAHA ÇOK ÇALIŞMAM GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNDÜM"

Miss Turkey’de üçüncü seçilen Hazal Subaşı, “Güzellik yarışmalarından sonra oyuncu olmak mecburi mi?” diye sorulması üzerine, “Mecburi değil. Genelde güzellik yarışmasından çıkıp oyuncu olan kişileri tanıyorlar. O yüzden de sanıyorlar ki herkes oyuncu oluyor. Herkes kendine bir yol çiziyor. Benim önüme iyi fırsatlar çıktı, ben de iyi değerlendirdim diyelim” dedi. Sözlerine, “Daha çok çalışmam gerektiğini düşündüm. Güzel bulunmak dışında, o titrin sende olması herkeste bir önyargı yaratıyor. Bu bir gerçek” şeklinde devam etti.

"HAZAL’IN GÜZELLİK YARIŞMASINDAN GELDİĞİNİ BİLMİYORDUM"

Bu sırada sohbete dahil olan Ahmet Mümtaz Taylan, “Bu akşama kadar Hazal’ın güzellik yarışmasından geldiğini bilmiyordum. Bu akşam şaşırarak öğrendim” dedi.

"ÖFKE KONTROLÜ ŞART"

Taylan, Dayı’nın kendisine asabi duruşuyla ilgili takılması üzerine, “Memnuniyetsizliğin bir mesneti varsa, asabiyeti açıkça gösteriyorsa, saklamıyorsa insanlardan, bunu samimi buluyorum. Ama öfke kontrolü şart” yorumunu yaptı.

"YASTIĞIMIN ALTI PROJE DOLU"

Taylan yeni projeleri olup olmadığıyla ilgili soruya, “Benim çok projem var. Yastığımın altı proje dolu” yanıtını verdi ve şaka yollu olarak parayı bulunca hepsinin ortaya çıkacağını belirtti.

"YENİ ÜLKELERDEN DE YORUM GELMEYE BAŞLADI"

Subaşı, Youtube’daki videolarının altında çok yabancı yorum olmasıyla ilgili, “Bunun nasıl olduğuyla ilgili inan benim de hiçbir fikrim yok. Bazı yerlerde gerçekten çok yorum var ama nereden, hangi işten olduğunu ben de kestiremedim” dedi. Dayı’nın sorusu üzerine yabancı bir yapımda oynamak istediğini de ekledi.

"ÖLÜMLÜ DÜNYA’NIN İKİNCİ FİLMİ GELİYOR"

Usta oyuncu ve yönetmen, aynı zamanda GAİN’in en sevilen programlarından İstanbul Hesabı’nın yaratıcısı ve sunucusu Ahmet Mümtaz Taylan, çok sevilen filmlerden Ölümlü Dünya’nın devam filminin de yazın geleceğini ifade etti. Ancak Taylan, filmin bir platformda mı yoksa sinema da mı yayınlanacağıyla ilgili soruyu cevapsız bırakmayı tercih etti.

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