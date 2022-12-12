Hazal Subaşı, Afra Saraçoğlu'nu Tahtından Etti

Sıcak Kafa dizisiyle gündem olan Hazal Subaşı, geçtiğimiz hafta zirvede olan Yalı Çapkını oyuncusu Afra Saraçoğlu'nu tahtından etti.

Subaşı, bu hafta IMDb zirvesine adını yazdırdı. Subaşı, bu hafta tüm dünyada 11 milyonu aşkın isim arasında bin 309'uncu oldu. Oyuncu, böylelikle Türk oyuncular arasında zirveye yerleşti.

Afra Saraçoğlu, geçtiğimiz hafta 11 Milyon kişi arasında bin 664'üncü olarak hem kariyer rekorunu kırmıştı hem de Türk oyuncularda zirvede yer almıştı.

Kasaba Doktoru dizisinde de yer alan Subaşı, geçtiğimiz hafta Türk oyuncuları arasında sekizinci sırada yer alıyordu.

HAZAL SUBAŞI KİMDİR?

Hazal Subaşı 2 Mayıs 1996 yılında İzmir'de dünyaya geldi. İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde Halkla İlişliler ve Reklamcılık bölümünde eğitim gören Hazal Subaşı, 2015 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında üçüncü seçildikten sonra oyuncu olmaya karar vererek bu yönde eğitimler aldı. TRT 1 ekranlarında yayınlanan; başrolü Erkan Meriç ile paylaştığı Adını Sen Koy dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşayarak başrol oynadı.