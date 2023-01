Hazal Kaya, Ulusal Kanaldaki Diziler Hakkındaki Açıklamasına Tepkiler Devam Edince İsyan Etti

Hazal Kaya, Ceyda Düvenci'nin Bambaşka Sohbetler programına konuk olmuştu.

Oyuncu, Düvenci'nin, "İzlediğin Türk dizisi var mı?" sorusuna, "Türk dizisi? Yok. Selahattin Paşalı için Ömer'e baktım" yanıtını vermişti. Bir Twitter kullanıcısı ise, "Sen kimsin acaba? Küçümsediğin şeyin parçası olarak bu millet sana para kazandırıyor! Bıktık artık bu nankörlerden nereden geldiğini nereden para kazandığını unutup ülkesini küçümseyenlerden ve bunlara hâlâ iş götürüp para kazandıran bizlerden! Hazal Kaya sanırsın Elizabeth Taylor" diyerek, tepki göstermişti. Bu tweet'i gören Kaya, "Beybi sakin, 3 saate yakın dizi izlemek benim için çok zor sadece... Yerli dizi yersiz uzun" diyerek, dizi sürelerinden dolayı izlemediğini söylemişti.

İSYAN ETTİ

Kaya, tepkilerin dinmemesi üzerine bir açıklama daha yaptı. Oyuncu, "Rica ediyorum gidin stresinizi başka yerde atın. Ağzımdan çıkan her kelimeyi her tepkiyi kontrol etmek zorunda değilim, siz beni stres topu zannettiğiniz için de her an endişeyle ifade etmek istemiyorum kendimi. Nolur yeter ya! Yıllarca 'dizi oyuncusu' diye küçümsendiğimize dair açıklamalar yapıp bugün ulusal kanalda yayınlanan dizileri küçümsüyor olabilir miyim? Her hafta üç saat yayınlanan dizide oynamak da çalışmak da izlemek de zor. Zor yahu!" diyerek, isyan etti.