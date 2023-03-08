Hazal Kaya Kızı Leyla Süreyya'yı İlk Kez Paylaştı 

Hazal Kaya, geçtiğimiz ay kızı Leyla Süreyya’yı kucağına almıştı. Ünlü oyuncu, doğumdan sonraki fotoğrafını 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde paylaştı.

Kaya, "Annemler ben küçükken mor kurdeleli yaka iğneleri yaparlardı yürüyüşler için, ben de yardım ederdim. O eylemlerle kazandıklarımıza şahit olarak büyüdüm. Şimdi yaka iğnem Süreyyam sebebiyle bu gece yürüyüşe katılamıyorum. Kalbim, aklım, umudum sizinle. Kadınlar Günü'müz kutlu olsun! İnadına isyan ve inadına özgürlük" yazdı. 2019 yılında Ali Atay'la ile evlenen oyuncunun, Fikret Ali Atay adında bir oğlu bulunuyor.